راشفورد يعارض مخططات مانشستر يونايتد

أفادت تقارير إعلامية أن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد يعارض أي مخططات من جانب مانشستر يونايتد لبيعه هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن راشفورد البالغ 26 عاما، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، سيقاوم محاولات يونايتد للمضي قدما في عملية بيعه.

وأضافت أن المهاجم سعيد في مانشستر وليس حريصا على الانتقال بعيدا عن نادي طفولته. ومع ذلك تصر مصادر قريبة من راشفورد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وكانت تقارير، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد أشارت إلى أن فريق يونايتد بأكمله معروض للبيع، باستثناء كوبي ماينو وراسموس هويلوند وأليخاندرو غارناتشو.

ويأتي ذلك كجزء من محاولات السير جيم راتكليف لإصلاح يونايتد، وإعادته إلى أمجاده السابقة بعد موسم صعب آخر.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك قبل 4 مباريات من النهاية.

وأوضحت صحيفة "تلغراف" أن موقف العملاق الإنجليزي بالتخلي عن راشفورد وجميع اللاعبين باستثناء الثلاثي الشاب المذكور سلفا، يأتي في ظل خطة تقليص الرواتب بنسبة 25%، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل 2024-2025.

ويعد رحيل راشفورد المحتمل أمرا جذابا ليونايتد، نظرا لأن أي أموال يتم تحصيلها من عملية البيع ستعتبر ربحا خالصا، نظرا لوضع المهاجم كخريج أكاديمية، وبالتالي مساعدتهم على التعامل مع قيود اللعب المالي النظيف.

لكن المهاجم يحصل على أجر كبير يصل إلى 406 آلاف دولار أسبوعيا، الأمر الذي يصعب عملية بيعه، مما يعني أن يونايتد قد يضطر إلى منح راشفورد مكافأة كبيرة إذا قرر الرحيل.

وأجرى باريس سان جيرمان محادثات مع ممثلي راشفورد قبل عامين قبل أن يوقع عقدا جديدا حتى عام 2028، ويعد العملاق الفرنسي أحد الأندية القليلة التي يمكنها تحمل القيمة المالية لنجم يونايتد.

Marcus Rashford has still not recovered from his injury vs Coventry. pic.twitter.com/3vQumLa4MR

سجل راشفورد 131 هدفا للشياطين الحمر منذ عام 2016، ووسط صراع من أجل استعادة مستواه أحرز اللاعب 8 أهداف فقط في جميع المسابقات، وتعرض لانتقادات شديدة بسبب سلوكه، فضلا عن تدهور علاقته مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بشكل لافت في الأشهر الأخيرة.

وبخلاف راشفورد، هناك العديد من الأسماء في صفوف مانشستر يونايتد، ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مثل: الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنتوني مارسيال، والظهير الأيمن الإنجليزي آرون وان بيساكا، ولاعب الارتكاز البرازيلي كارلوس كاسيميرو، ومتوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز.

Marcus Rashford before he took feeding hungry kids so serious.hope he comes back flaring again

pic.twitter.com/3yJW0xVZdB

— Eurofooty clips (@eurofootyclips) May 1, 2024