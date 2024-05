سانشو يحاكي إنجاز ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا

خطف جادون سانشو الأضواء في مباراة فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان 1-صفر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف الانتصار نيكلاس فولكروج في الدقيقة 36، ليصبح عملاق الدوري الألماني على بعد مباراة واحدة من نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي.

في ليلة لا تُنسى على ملعب سيغنال إيدونا بارك، قدم سانشو البالغ 24 عاما أداء مذهلا، وحطم رقما قياسيا جديدا، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يقوم بـ12 مراوغة في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ (2003-2004).

وسار سانشو المعار من مانشستر يونايتد على خُطا ليونيل ميسي، الذي سجل 16 مراوغة عندما واجه فريقه السابق برشلونة نادي مانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي عام 2008.

وإلى جانب المرواغات، صنع سانشو 3 فرص، وأكمل 12 مراوغة من أصل 17، وبلغت دقة التمرير نسبة 88%.

Jadon Sancho is the first Englishman on @OptaJoe's records to complete 11+ take-ons in a single Champions League game.

The last player to complete more in a #UCL semi-final? Lionel Messi against Man Utd in 2008 (16). 😮‍💨 pic.twitter.com/WiAWnJ0cd2

— Squawka (@Squawka) May 1, 2024