سانشو يحاكي إنجاز ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا

خطف جادون سانشو الأضواء في مباراة فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان 1-صفر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف الانتصار نيكلاس فولكروج في الدقيقة 36، ليصبح عملاق الدوري الألماني على بعد مباراة واحدة من نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي.

في ليلة لا تُنسى على ملعب سيغنال إيدونا بارك، قدم سانشو البالغ 24 عاما أداء مذهلا، وحطم رقما قياسيا جديدا، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يقوم بـ12 مراوغة في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ (2003-2004).

وسار سانشو المعار من مانشستر يونايتد على خُطا ليونيل ميسي، الذي سجل 16 مراوغة عندما واجه فريقه السابق برشلونة نادي مانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي عام 2008.

وإلى جانب المرواغات، صنع سانشو 3 فرص، وأكمل 12 مراوغة من أصل 17، وبلغت دقة التمرير نسبة 88%.

Jadon Sancho is the first Englishman on @OptaJoe's records to complete 11+ take-ons in a single Champions League game. The last player to complete more in a #UCL semi-final? Lionel Messi against Man Utd in 2008 (16). 😮‍💨 pic.twitter.com/WiAWnJ0cd2 — Squawka (@Squawka) May 1, 2024

ونشر الحساب الرسمي لبوروسيا دورتموند، على منصة إكس "أنتم جميعا مدينون له باعتذار، كنا دائما على دراية بلعبه".

وقال سانشو لشبكة سي بي إس سبورتس "عندما يكون لدينا جماهيرنا، نكون متحفزين للغاية منذ البداية. لكن هذه المواجهة لم تنتهِ بعد، يتعين علينا الذهاب إلى باريس وإنجاز المهمة".

وتابع الإنجليزي "أقدر كل الثناء، لكني أتعامل مع كل مباراة على حدة. أتمنى أن تستمر العروض مثل اليوم. جئت إلى هنا عندما كان عمري 17 عاما، لقد منحوني فرصة للعب كرة قدم احترافية، ويسعدني أن يتم الترحيب بي مرة أخرى، وأنا أركز على الحاضر الآن".

وكان سانشو قد انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 91.11 مليون دولار، قادما من بوروسيا دورتموند في أغسطس/آب 2021، لكنه فشل في تأمين مكان دائم له في تشكيلة الشياطين الحمر بعد خلافات بينه وبين مدرب يونايتد إيريك تن هاغ.

وأشاد أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند بسانشو قائلا "جادون جعل لاعبي الخصم يرقصون، لقد كان مزحة. لم نشهد ذلك منذ أن كان في دورتموند من قبل".

وأضاف صخرة دفاع مان يونايتد سابقا "لكنني أريد أن أعرف ما حدث في مانشستر يونايتد، لماذا لم تسر أمور اللاعب بشكل جيد هناك".