سادس مواجهة هذا الموسم والتفوق "هلالي".. الهلال يلتقي النصر بنهائي كأس ملك السعودية

ضرب الهلال والنصر موعدا جديدا في موسم استثنائي، حيث سيلتقيان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في سادس مواجهة بينهما هذا الموسم.

والتقى الهلال والنصر هذا الموسم في 4 مواجهات حتى الآن محليا وعربيا ووديا، في وقت تنتظرهما فيه مواجهة خامسة في الـ17 من الشهر الجاري لحساب الجولة الـ32 من دوري روشن للمحترفين، في حين سيتم تحديد موعد نهائي كأس الملك (المواجهة السادسة بينهما) في وقت لاحق.

واللافت أن 4 من هذه المواجهات الست في عام 2024، بينها مواجهتا كأس موسم الرياض وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى الموعدين القادمين في دوري روشن ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي #أغلى_الكؤوس 🏆 الهلال 🆚 النصر كونوا في الموعد ⏰ pic.twitter.com/kHIbIrJt2Q — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) May 1, 2024

وكانت بداية مواجهات الهلال والنصر هذا الموسم في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية 2023″، حيث التقيا في النهائي، ويومها فاز النصر 2-1 بعد مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف السعودية.

وجاءت المواجهة الثانية في الدور الأول من دوري روشن، حيث حقق الهلال فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة في الرياض.

والتقى الهلال والنصر للمرة الثالثة هذا الموسم في كأس موسم الرياض، حيث فاز الهلال على ملعب "المملكة آرينا" بثنائية نظيفة، قبل أن يلتقيا للمرة الرابعة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليواصل الهلال تفوقه ويفوز بثنائية نظيفة.