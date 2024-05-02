ثالث مدرب يرفض بايرن ميونخ.. رانغنيك يفضل البقاء مع منتخب النمسا

قرّر الألماني رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا لكرة القدم، اليوم الخميس، الاستمرار في منصبه وعدم تولّي مهمة تدريب بايرن ميونخ خلفا لتوماس توخل، الذي سيرحل نهاية الموسم، ما يعني أن على النادي البافاري مواصلة البحث عن مدرب.

وبدا أن المدرب السابق للايبزيغ ومانشستر يونايتد رانغنيك (65 عاما) في طريقه لتولي المهمّة بعد محادثاتٍ أجراها مع عملاق بافاريا، لكنّه فضّل البقاء في منصبه مدربا للمنتخب النمساوي.

وبات رانغنيك آخر المدربين الرافضين لتدريب بايرن بعد:

الإسباني تشابي ألونسو الذي مدّد عقده مع باير ليفركوزن بعد أن قاده للقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

الألماني يوليان ناغلسمان المدرب السابق للفريق والحالي للمنتخب الألماني، الذي تردّد أنه غير مهتم بالمنصب.

وقال رانغنيك، في بيانٍ نقله الاتحاد النمساوي للعبة، إنه "مدرب المنتخب النمساوي من كل قلبي.. هذه المهمة تمنحني سعادة رائعة، وأنا مصمّم على المواصلة بنجاح في الطريق الذي اخترناه".

وأضاف "أريد التأكيد أن هذا ليس رفضا لبايرن ميونخ، بل قرارا لفريقي وأهدافنا المشتركة. تركيزنا الكامل حاليا هو على كأس أوروبا".

وتابع "سنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى أبعد مرحلةٍ ممكنة".

وتولّى رانغنيك تدريب النمسا في 2022، ويمتلك منتخبا متوهّجا، إذ لم يخسر سوى مرة في آخر 14 مباراة، بينها 11 انتصارا، لكن مشواره في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا لن يكون سهلا في مجموعة تضم فرنسا، وبولندا، وهولندا.

وخسر بايرن لقب الدوري الذي هيمن عليه 11 موسما متتاليا لصالح ليفركوزن الشهر الماضي.

ولا تزال فرص الفريق البافاري في إنهاء الموسم بطريقة جيّدة قائمة في ظل خوضه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ انتهت مباراة الذهاب على أرضه مع ريال مدريد الإسباني بالتعادل 2-2 أمس الأول الثلاثاء.