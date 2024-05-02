الكاف يحسم الجدل ويعلن تأهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم -اليوم الخميس- أن الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) قرر احتساب نتيجة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب في إياب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لصالح الفريق المغربي 3-صفر بعدما تعذر إقامة اللقاء وتأهله إلى النهائي مع إحالة ملف المباراة للجنة الانضباط.

وكان من المفترض إقامة لقاء إياب قبل النهائي بين نهضة بركان واتحاد العاصمة يوم الأحد الماضي إلا أن الخلاف بشأن قميص الفريق المغربي تجدد مرة أخرى لينسحب الفريق الجزائري.

ورفض الفريق الجزائري دخول الملعب وخوض المباراة، وفقا لصحيفة (الشروق) الجزائرية بسبب إصرار فريق نهضة بركان على لعب اللقاء مرتديا قميصا لخريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.

وقال الاتحاد المغربي في بيان إنه "توصل اليوم لنسخة من قرار لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة إياب قبل نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

"وعُقد الاجتماع أمس الأربعاء، وقررت اللجنة بإجماع أعضائها ما يلي. "خسارة اتحاد العاصمة الجزائري 3-صفر، إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

"تأهل فريق نهضة بركان رسميا إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية والتي ستجمعه بفريق الزمالك المصري يوم 12 مايو/أيار بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الإياب يوم 19 مايو بالقاهرة".

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) قرر احتساب نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين لصالح الفريق المغربي 3-صفر بعدما تعذر إقامة اللقاء.