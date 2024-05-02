العراق يفوز على إندونيسيا ويتأهل لأولمبياد باريس

تأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف، وذلك عقب فوزه على نظيره الإندونيسي 1-2 اليوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة في قطر.

وسيشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالأولمبياد إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، فيما سيلعب منتخب إندونيسيا مباراة فاصلة مع منتخب غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا، والتي يتأهل الفائز منها للعب في المجموعة الأولى التي تضم فرنسا وأميركا ونيوزيلندا.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام اليابان 2-صفر في الدور قبل النهائي، فيما خسر منتخب إندونيسيا بالنتيجة نفسها أمام أوزبكستان في الدور ذاته.

وتقدم المنتخب الإندونيسي في الدقيقة الـ19 عن طريق إيفان جينر، وأدرك المنتخب العراقي التعادل في الدقيقة الـ27 عن طريق زيد تحسين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح منتخب العراق في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول عن طريق علي جاسم.

شوف الهدف |

العراق يتقدم 2-1 على إندونيسيا عن طريق علي جاسم في الدقيقة 96 .. مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة آسيا تحت 23 عاما #هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/p4GWTYkflw — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 2, 2024