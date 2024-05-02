رياضة|فرنسا

"السراويل ممنوعة".. قرار لاتحاد الكرة الفرنسي يثير سخرية بمواقع التواصل

السراويل الرياضية مستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى (الفرنسية)
2/5/2024-|آخر تحديث: 2/5/202402:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في قرار مثير للجدل منع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللاعبين الناشطين، في مختلف مسابقات الدوري المحلي، من ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة، وهو ما اعتبر استهدافا آخر للاعبين المسلمين.

ويلجأ بعض اللاعبين المسلمين إلى ارتداء سروال داخلي يغطي الركبة وأعلى الفخذ، واعتادوا على ذلك منذ سنوات سواء في مباريات الدوري أو دوريات الهواة، كما يسمح بذلك في مختلف دوريات العالم.

وأثار القرار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبره كثيرون موجها ضد المسلمين بصفوف الأندية، ويأتي استكمالا لقرارات أخرى اتخذت في وقت سابق واستهدفت المسلمين كان أبرزها منع لاعبي منتخبات فرنسا من الصيام خلال رمضان.

ووصفت بعض الصفحات المختصة بالشأن الرياضي القرار الفرنسي بالعنصري، وأكدت أن اتحاد الكرة يواصل خرجاته الغريبة ضد المسلمين، بعد منع صيام لاعبي المنتخبات في رمضان ومنع توقيف المباريات لمنح الفرصة لهم للإفطار في الشهر الكريم.

ولجأ بعض المغردين إلى السخرية من القرار، ونشر أحدهم صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلبس السراويل التي منعت في فرنسا، وعلق عليها قائلا "حسب معايير الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فإن ميسي مسلم".

وأكد البيان الفرنسي أنه سيتم السماح للاعبين الذين ينشطون في دوريات الهواة بارتداء السراويل فقط في حال حصولهم على ترخيص من المديرية الطبية على مستوى الاتحاد، أو في حال ما كان الطقس باردا جدا، وبعد تقديم ملف طبي كامل.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي