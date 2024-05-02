"السراويل ممنوعة".. قرار لاتحاد الكرة الفرنسي يثير سخرية بمواقع التواصل

في قرار مثير للجدل منع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللاعبين الناشطين، في مختلف مسابقات الدوري المحلي، من ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة، وهو ما اعتبر استهدافا آخر للاعبين المسلمين.

ويلجأ بعض اللاعبين المسلمين إلى ارتداء سروال داخلي يغطي الركبة وأعلى الفخذ، واعتادوا على ذلك منذ سنوات سواء في مباريات الدوري أو دوريات الهواة، كما يسمح بذلك في مختلف دوريات العالم.

La FFF, via sa Ligue du Football Amateur, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁 𝗱𝗼𝗿𝗲́𝗻𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀 en match car ils représenteraient, selon l'instance, « des signes ostensibles visibles d'appartenance ». 🚫🇫🇷 Seule la direction médicale de la FFF… pic.twitter.com/Jz64B3vjiX — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 30, 2024

وأثار القرار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبره كثيرون موجها ضد المسلمين بصفوف الأندية، ويأتي استكمالا لقرارات أخرى اتخذت في وقت سابق واستهدفت المسلمين كان أبرزها منع لاعبي منتخبات فرنسا من الصيام خلال رمضان.

بعد أن منع إيقاف المباريات مؤقتا لإفطار اللاعبين الصائمين في شهر رمضان ، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع اللاعبين المسلمين من ارتداء السراويل اللاصقة تحت الشورت من دون الحصول على ترخيص طبي أو إذن مسبق لأن السلطات الفرنسية تعتقد أن تغطية الركبة يعبر عن الانتماء إلى الدين الإسلامي… pic.twitter.com/9PZeuYsaRU — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 1, 2024

ووصفت بعض الصفحات المختصة بالشأن الرياضي القرار الفرنسي بالعنصري، وأكدت أن اتحاد الكرة يواصل خرجاته الغريبة ضد المسلمين، بعد منع صيام لاعبي المنتخبات في رمضان ومنع توقيف المباريات لمنح الفرصة لهم للإفطار في الشهر الكريم.

فرنسا تواصل العنصرية ضد المسلمين 😡 الاتحاد الفرنسي يعلن بأنه لن يتم السماح لـ اللاعبين بارتداء السراويل التي تُغطي الركبة والتي يستخدمها المسلمون لتغطية العورة إلا بالحصول على اذن طبي وترخيص وشروط محددة نظرًا لإن السلطات تعتقد بأن هذه الحركة دليل وعلامة واضحة على الإنتماء 👀❌… pic.twitter.com/vCbYkL5bWP — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) April 30, 2024

في قرار جديد يتسهدف اللاعبين المسلمين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع ارتداء السراويل الضيقة في الملاعب قرار جديد ضد المسلمين بعد منعه اللاعبين الصائمين من الحصول على راحة خلال مباريات رمضان • يخشى الاتحاد من أن يُستخدم ارتداء هذه الملابس لإثارة التوترات الدينية أو العرقية… pic.twitter.com/IUB4gUk2UL — كويت اليوم (@TODKWT) May 1, 2024

ولجأ بعض المغردين إلى السخرية من القرار، ونشر أحدهم صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلبس السراويل التي منعت في فرنسا، وعلق عليها قائلا "حسب معايير الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فإن ميسي مسلم".

messi est muslman selon les critere de la FFF😂😂😂 pic.twitter.com/NWXbejPeXH — AS de PIC69 (@asdepique69) April 30, 2024

وأكد البيان الفرنسي أنه سيتم السماح للاعبين الذين ينشطون في دوريات الهواة بارتداء السراويل فقط في حال حصولهم على ترخيص من المديرية الطبية على مستوى الاتحاد، أو في حال ما كان الطقس باردا جدا، وبعد تقديم ملف طبي كامل.