الترجي التونسي يتخذ قرارا حاسما قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي-اليوم الخميس- أن لاعبيه ومسؤوليه لن يدلوا بأي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الفترة التي تسبق مباراتي الفريق بالدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضد الأهلي المصري.

وأبلغ النادي وسائل الإعلام في بيان له -اليوم الخميس- على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأنه سيكتفي بتقديم تصريحات في المؤتمرات الصحفية الرسمية التي ينظمها الاتحاد التونسي لكرة القدم أو الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

ويلتقي الترجي مع الأهلي على ملعب رادس في مباراة الذهاب في 18 مايو/أيار الجاري، في حين تقام مباراة العودة في 25 من الشهر نفسه على ملعب القاهرة.

وتعد هذه هي المواجهة النهائية الثالثة بين الناديين بعد نهائي 2012 الذي أحرز لقبه الأهلي، فيما حصد الترجي اللقب في مواجهة 2018.