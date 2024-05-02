الأندية الـ10 الأكثر ظهورا في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا

من بين جميع بطولات الأندية في كرة القدم العالمية، يعد دوري أبطال أوروبا بلا شك الأكثر شهرة والأكثر تنافسية، حيث تسعى أفضل وأقوى الفرق في القارة القديمة للظفر بالكأس الكبيرة، لكن القلة فقط من تكلل مساعيها بالنجاح.

ورغم أن شكل المسابقة تطور منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 1956، إلا أن طبيعتها المرموقة لم تتغير أبدا.

وتتطلع الأندية الأوروبية لخوض المسابقة الأشهر لكن قلة فقط من تتاح لها الفرصة. أما بلوغ الأدوار المتقدمة فتلك مسألة أخرى ليست بالأمر الهين.

ويوجد فريقان فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز في المراكز العشرة الأولى التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عدة مناسبات.

ويعد فريق أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي الفريقين الوحيدين اللذين جاءا من خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر مشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى النهائي في 17 مناسبة في تاريخه.

الأندية الـ10 الأكثر مشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ بداية البطولة:

10- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 5 مرات (1968، 1999، 2008، 2009، 2011).

🗓️—May 28, 2011 Barcelona put on a masterclass to brush aside Manchester United in the Champions League final for the second time in three seasons 🥵 (via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/cFBny4pwO8 — B/R Football (@brfootball) May 28, 2023

9- إنتر ميلان الإيطالي: 6 مرات (1964، 1965، 1967، 1972، 2010، 2023).

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8- أياكس أمستردام الهولندي: 6 مرات (1969، 1971، 1972، 1973، 1995، 1996).

#OnThisDay in 1996 Ajax cruised into the Champions League Final by winning 3-0 in Panathinaikos. Litmanen, Kanu , De Boer (x2), Davids, Reiziger, van der Sar – what a team this was. pic.twitter.com/gArbg17ZQQ — A Funny Old Game (@sid_lambert) April 17, 2018

7- بنفيكا البرتغالي: 7 مرات (1961، 1962، 1963، 1965، 1968، 1988، 1990).

Rijkaard's winner for Milan against Benfica in the European Cup's (Champions League now) final in 1990 pic.twitter.com/cEtYR525on — Milan Eye (@MilanEye) September 30, 2016

6- برشلونة الإسباني: 8 مرات (1961، 1986، 1992، 1994، 2006، 2009، 2011، 2015).

The last time Barcelona scored 3️⃣ away from home in the Champions League was in the 2014/2015 final ⚽️⚽️⚽️ Scriptwriters 🐐 pic.twitter.com/9ckE4ONijq — Pranav (@PranavIsLosing) April 10, 2024

5- يوفنتوس الإيطالي: 9 مرات (1973، 1983، 1985، 1996، 1997، 1998، 2003، 2015، 2017).

ON THIS DAY IN 2017: Cristiano Ronaldo produced a MASTERCLASS & scored 2 goals in the Champions League final against Juventus helping Real Madrid become the 1ST TEAM EVER to win back-to-back UCL titles.🏆 Cristiano was also the man of the match.pic.twitter.com/cQcWSjvDgZ — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 2, 2023

4- ليفربول الإنجليزي: 10 مرات (1977، 1978، 1981، 1984، 1985، 2005، 2007، 2018، 2019، 2022).

One of the greatest performances by a goalkeeper in Champions League history. Thibaut Courtois vs Liverpool, 2022 UCL Final:pic.twitter.com/ukrYhzPi6e — Managing Madrid (@managingmadrid) July 10, 2023

3- بايرن ميونخ الألماني: 11 مرة (1974، 1975، 1976، 1982، 1987، 1999، 2001، 2010، 2012، 2013، 2020).

Champions League final,2020. Bayern Munich won by 1-0.

Congratulations to Bayern Munich. pic.twitter.com/8TdMSUVNXm — K.M.Humayun Kabir (@hkabir_rch) August 23, 2020

2- ميلان الإيطالي: 11 مرة (1958، 1963، 1969، 1989، 1990، 1993، 1994، 1995، 2003، 2005، 2007).

🎙️ Inzaghi: "Milan – Liverpool final Champions League 2007 i've seen it 100 times"pic.twitter.com/qHA7kbFGA8 — Milan Posts (@MilanPosts) April 21, 2020

1- ريال مدريد الإسباني: 17 مرة (1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1964، 1966، 1981، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022).