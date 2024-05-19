5 لاعبين من برشلونة يرفضون استمرار تشافي

بعث مدرب برشلونة تشافي هرنانديز برسائل مطمئنة حول مستقبله في كامب نو، في حين تحدثت أصداء قادمة من غرفة ملابس البارسا عكس ذلك في ظل رفض عدد من اللاعبين المؤثرين استمراره الموسم المقبل.

ونفى تشافي التكهنات المثارة حول تفكير إدارة النادي الكتالوني في الإطاحة به، بعدما اعترف بأن الأزمة المالية في الفريق ستحرمه من مجاراة خصمه التاريخي ريال مدريد.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "النادي أبلغني بضرورة التحلي بالهدوء ومواصلة العمل بنفس الحماس والالتزام، لم يتغير أي شيء".

وأضاف "لا أعرف ولا أكترث لمصدر المعلومات، أحظى بدعم الرئيس (خوان لابورتا) وديكو مديرنا الرياضي".

🎙️ Xavi Hernández: “O clube me dá tranquilidade e confiança.” pic.twitter.com/Lk7Qd8103M — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 18, 2024

وظهر خوان لابورتا رئيس برشلونة غاضبا بعد تصريحات تشافي التي قال فيها "الوضع صعب للغاية، على المستوى الاقتصادي لمجاراة منافسين سواء كان ريال مدريد أو فرقا أخرى في أوروبا".

وكانت تقارير صحفية أشارت الجمعة إلى أن تشافي سيُقال في الأسابيع المقبلة بعد توتر علاقته بلابورتا.

نجوم برشلونة يطالبون بإقالته

في الأثناء، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مفاجأة جديدة بخصوص مستقبل تشافي مع برشلونة، بعدما أكدت الصحيفة أن بعض لاعبي البارسا يرفضون استمرار المدرب في الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن بعض نجوم برشلونة طالبوا خوان لابورتا رئيس النادي بإقالة تشافي عقب نهاية الموسم، حيث يشعر هؤلاء اللاعبون بأنه لن يتمكن من مساعدة الفريق على استعادة مكانته خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بعض لاعبي برشلونة أعربوا عن عدم رضاهم عن الطريقة التي يتعامل بها تشافي مع اللاعبين، كما أن هناك كثيرا من علامات الاستفهام حول أفكار المدرب الفنية، والتي يطالب اللاعبين بتطبيقها خلال المباريات.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك 5 لاعبين طالبوا لابورتا بإقالة تشافي، هم روبرت ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس، ورونالدو أراخو، ورافينيا، وفيتور روكي.