شاهد.. قطر يهزم الغرافة ويلاقي السد بنهائي كأس أمير قطر

بلغ نادي قطر نهائي كأس الأمير لكرة القدم بفوزه 4-3 على الغرافة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 اليوم الأحد.

وبادر برونو تاباتا بالتسجيل لمصلحة قطر في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، لكن فرجاني ساسي منح التعادل للغرافة في الدقيقة 55.

وأضاف ياسين براهيمي بطريقة فنية رائعة الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 73، غير أن علي عوض أحرز هدف التعادل لقطر في الدقيقة 83، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لم يطرأ خلاله أي تعديل في النتيجة، فلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لقطر.

وسدد لاعب الغرافة فابريسيو دياز والجزائري ياسين براهيمي في القائم خلال ركلات الترجيح، في حين سجل قطر أربع ركلات ليتأهل إلى النهائي.

وتغلب قطر 4-3 بركلات الترجيح على الغرافة اليوم الأحد في الدور قبل النهائي للمسابقة، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وضرب قطر موعدا في المباراة النهائية للمسابقة مع السد، الذي تغلب 1-صفر على الدحيل أمس السبت في مباراة المربع الذهبي الأخرى بالبطولة.