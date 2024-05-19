شاهد.. قطر يهزم الغرافة ويلاقي السد بنهائي كأس أمير قطر
بلغ نادي قطر نهائي كأس الأمير لكرة القدم بفوزه 4-3 على الغرافة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 اليوم الأحد.
وبادر برونو تاباتا بالتسجيل لمصلحة قطر في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، لكن فرجاني ساسي منح التعادل للغرافة في الدقيقة 55.
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وأضاف ياسين براهيمي بطريقة فنية رائعة الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 73، غير أن علي عوض أحرز هدف التعادل لقطر في الدقيقة 83، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لم يطرأ خلاله أي تعديل في النتيجة، فلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لقطر.
أهداف المباراة | الغرافة 2 – 2 نادي قطر .. نصف نهائي كأس الأمير 2024 #كأس_الأمير 2024 || #أغلى_الكؤوس #الغرافة_نادي_قطر || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/A5ZouwHd9x
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2024
وسدد لاعب الغرافة فابريسيو دياز والجزائري ياسين براهيمي في القائم خلال ركلات الترجيح، في حين سجل قطر أربع ركلات ليتأهل إلى النهائي.
ركلات الترجيح | الغرافة 3 – 4 نادي قطر .. نصف نهائي كأس الأمير 2024 #كأس_الأمير 2024 || #أغلى_الكؤوس #الغرافة_نادي_قطر || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/yMRfCEvd9P
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2024
وتغلب قطر 4-3 بركلات الترجيح على الغرافة اليوم الأحد في الدور قبل النهائي للمسابقة، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
وضرب قطر موعدا في المباراة النهائية للمسابقة مع السد، الذي تغلب 1-صفر على الدحيل أمس السبت في مباراة المربع الذهبي الأخرى بالبطولة.
شوف|
احتفال لاعبي نادي قطر مع الجمهور بعد التأهل لنهائي كأس الأمير#كأس_الأمير 2024 || #أغلى_الكؤوس #الغرافة_نادي_قطر || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/TjnM0uNDbZ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2024