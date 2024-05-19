من يفوز بلقب البريميرليغ؟ الحسابات والسيناريوهات المحتملة

يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) أمتاره الأخيرة لتحديد هوية بطل موسم 2023-2024، ومعه تبرز الحسابات والسيناريوهات بقوة بسبب الفارق الضئيل بين المتصدر مانشستر سيتي وملاحقه أرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

ويستضيف السيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليغ وست هام يونايتد، بينما يلعب أرسنال مع ضيفه إيفرتون.

أصبح "السيتيزنز" على بعد فوز واحد فقط من التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، ولم يسبق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية أن فاز فريق بـ4 ألقاب متتالية في الدوري الممتاز.

بدوره، يسعى المدفعجية لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 20 عاما.

History Day in the Premier League 🪄 City chasing the record of 4 title in a row 🐐

Arsenal trying to win their first trophy in years😎 Who is making history tomorrow ??? pic.twitter.com/mRND11UQch — Walter (@MrDiamondR) May 18, 2024

يحتاج رجال المدرب بيب غوارديولا للفوز، بغض النظر عن نتيجة مواجهة أرسنال ضد إيفرتون، بينما إذا خسر السيتي وفاز أرسنال، سيتوج الأخير باللقب.

أما في حال تعادل مانشستر سيتي مع وست هام وفوز أرسنال على إيفرتون، فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وسيتم اللجوء لبعض الحسابات.

Mikel Arteta: “It will be the first time that the Premier League trophy will be waiting at the Emirates since it was built, with red ribbons on it. If we win and they [Man City] don’t, it’s ours.” pic.twitter.com/nWvZ9rkUJL — City Chief (@City_Chief) May 16, 2024

كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟

في حال التعادل في عدد النقاط تنص لائحة الدوري الإنجليزي على اللجوء إلى الخطوات التالية:

فارق الأهداف.

عدد الأهداف المسجلة.

النقاط في المواجهات المباشرة.

الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.

ويتفوق أرسنال على مانشستر سيتي في فارق الأهداف 61 هدفا مقابل 60 هدفا.

وفي حال التساوي في فارق الأهداف، فسيتم اللجوء إلى القاعدة الثانية وهي صاحب أكبر عدد من الأهداف، إذ يمتلك مانشستر سيتي حاليا 93 هدفا، بينما سجل أرسنال 89 هدفا.

وفي حال التساوي أيضًا، يتم التوجه إلى القاعدة الثالثة وهى المواجهات المباشرة، ويتفوق فيها أرسنال بتحقيقه الفوز في لندن 1-صفر والتعادل 0-0 في مانشستر.