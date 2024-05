من يفوز بلقب البريميرليغ؟ الحسابات والسيناريوهات المحتملة

يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) أمتاره الأخيرة لتحديد هوية بطل موسم 2023-2024، ومعه تبرز الحسابات والسيناريوهات بقوة بسبب الفارق الضئيل بين المتصدر مانشستر سيتي وملاحقه أرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

ويستضيف السيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليغ وست هام يونايتد، بينما يلعب أرسنال مع ضيفه إيفرتون.

أصبح "السيتيزنز" على بعد فوز واحد فقط من التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، ولم يسبق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية أن فاز فريق بـ4 ألقاب متتالية في الدوري الممتاز.

بدوره، يسعى المدفعجية لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 20 عاما.

يحتاج رجال المدرب بيب غوارديولا للفوز، بغض النظر عن نتيجة مواجهة أرسنال ضد إيفرتون، بينما إذا خسر السيتي وفاز أرسنال، سيتوج الأخير باللقب.

أما في حال تعادل مانشستر سيتي مع وست هام وفوز أرسنال على إيفرتون، فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وسيتم اللجوء لبعض الحسابات.

Mikel Arteta:

“It will be the first time that the Premier League trophy will be waiting at the Emirates since it was built, with red ribbons on it. If we win and they [Man City] don’t, it’s ours.” pic.twitter.com/nWvZ9rkUJL

— City Chief (@City_Chief) May 16, 2024