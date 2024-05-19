شاهد.. هدف قدوس "المذهل" في مرمى سيتي يثير غضب غوارديولا

شعر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالإحباط وبدا غاضبا عندما استقبلت شباك فريقه هدفا مذهلا من محمد قدوس، مهاجم وست هام، خلال المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودوَّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام 3-1 الأحد في المرحلة الـ38 والأخيرة، منهيا الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

وبعد التقدم بسرعة 2-صفر خلال 18 دقيقة الأولى من المباراة، بدا فريق غوارديولا في طريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة.

لكن حماسهم توقف بشكل حاد قبل نهاية الشوط الأول عندما سجل قودوس هدفا بطريقة مذهلة، مقلصا النتيجة 2-1.

شباك مانشستر سيتي تستقبل هدفاً أخيراً .. محمد قدوس بركلة خلفية مزدوجة يضيق الفارق. مانشستر سيتي 2 وست هام 1#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/7bNeELetEI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

وأظهر لاعب خط الوسط الغاني، الذي قدم موسما رائعا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مهارة فردية عندما استفاد من من ركلة ركنية، لينفذ ركلة خلفية أسكنها الشباك في الدقيقة 42.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Pep Guardiola is Furious 🤬pic.twitter.com/dTimO7UaQo — KinG £ (@xKGx__) May 19, 2024

وكان إحباط غوارديولا واضحا في ردة فعله الغاضبة على هدف قودوس المذهل.

وكانت صحيفة "سبورتس" ذكرت أن غوارديولا اعترف بالتهديد الذي يشكله الدولي الغاني ووصفه بأنه لاعب متميز.

حصل قودوس، البالغ 23 عاما، على التقدير بفوزه بجائزة هدف الموسم بعد مجهوده الفردي الرائع ضد فرايبورغ خلال دور الـ16 من الدوري الأوروبي.