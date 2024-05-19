يواجه فيوري مجددا.. هل يفقد أوسيك لقبه العالمي بعد أسبوعين؟

ربما لا يستمر الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع سوى لأسابيع قليلة فقط إذا ما أقدم الاتحاد الدولي للملاكمة -كما يتوقع كثيرون- على استرداد الحزام الخاص به منه بسبب وجود بند في العقد ينص على إقامة نزال إعادة في مواجهة المنافس البريطاني تايسون فيوري.

وتوج أوسيك باللقب الموحد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد فوزه بالنقاط وبفارق ضئيل على فيوري في العاصمة السعودية الرياض.

والمتحدي التالي على قائمة الاتحاد الدولي للملاكمة هو الملاكم الكرواتي الذي لم يهزم فيليب هرجوفيتش الذي من المقرر أن يواجه البريطاني دانييل دوبوا في الأول من يونيو/حزيران المقبل في العاصمة السعودية.

وهذه المواجهة ربما تصبح نزال على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة إذا ما أتبع الاتحاد الدولي -ومقره الولايات المتحدة- الخطوات السابقة، ومن ثم يرشح الفائز لمواجهة البطل السابق البريطاني أنتوني جوشوا في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة جرد فيوري من الحزام في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد 10 أيام من انتزاعه اللقب إلى جانب ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة من الأوكراني فلاديمير كليتشكو.

وفي هذا الوقت كان هناك بند ينص على تنظيم نزال إعادة كما هو الحال الآن.

وبعد نزال توحيد اللقب في وقت مبكر من اليوم الأحد قال أوسيك إنه ملتزم ببند نزال الإعادة بينما أوضح فيوري أنه يتوقع المواجهة.