تفوق على أرسنال بجولة الحسم.. سيتي يتوج بلقب البريميرليغ للمرة الرابعة تواليا

دوَّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام 3-1 الأحد في المرحلة الـ38 والأخيرة، منهياً الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

ودخل سيتي مباراته الأخيرة وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال بعد فوزه الثلاثاء بمباراته المؤجلة مع توتنهام 2-صفر، وخروجه منتصراً أمام وست هام جعل فوز "المدفعجية" على ضيفهم إيفرتون 2-1 غير كاف لمنح النادي اللندني لقبه الأول منذ 2004.

واختتم سيتي الموسم من دون أي هزيمة في مبارياته الـ35 الأخيرة في جميع المسابقات، بما أن خسارته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني لا تحتسب كونها كانت بركلات الترجيح.

لحظة صافرة النهاية ونزول جماهير الستيزن أرضية الملعب

احتفالاً باللقب العاشر في تاريخ النادي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/o7mA4NoXAP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

وبفوزه الثامن توالياً على وست هام الذي كان يخوض مباراته الأخيرة بقيادة مدربه الأسكتلندي ديفيد مويز، أكد سيتي هيمنته على الدوري الممتاز بإحرازه اللقب للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة.

وسيكون فريق المدرب الإسباني بيب غوادريولا أمام فرصة إحراز الثنائية حين يواجه الجار اللدود مانشستر يونايتد السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس.

ولم يكن يتمنى سيتي بداية أفضل في المباراة، إذ افتتح التسجيل بعد أقل من دقيقتين بتسديدة رائعة من خارج المنطقة للمتألق فيل فودن.

وواصل سيتي أفضليته وحصل على فرص عدة لتعزيز تقدمه أبرزها للبلجيكي جيريمي دوكو الذي اصطدم بتألق الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (15)، قبل أن يريح فودن أعصاب جماهير الـ"سيتيزنز" بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 18 بتمريرة عرضية من دوكو.

ورفع فودن رصيده إلى 19 هدفاً في الدوري هذا الموسم و27 في 51 مباراة ضمن جميع المسابقات، مؤكدا أنه يستحق عن جدارة منحه جائزة أفضل لاعب في "برميرليغ" لهذا الموسم.

ورغم الفرص العديدة والسيطرة، عجز سيتي عن تعزيز تقدمه ودفع الثمن باستقبال شباكه هدفاً رائعاً من تسديدة خلفية أكروباتية للغاني محمد قدوس إثر ركلة ركنية فشل لاعبو غوادريولا في التعامل معها بالشكل المناسب (42).

شباك مانشستر سيتي تستقبل هدفاً أخيراً .. محمد قدوس بركلة خلفية مزدوجة يضيق الفارق. مانشستر سيتي 2 وست هام 1#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/7bNeELetEI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، ما زاد حدة التوتر في "سيتي أوف مانشستر ستاديوم" وذلك حتى الدقيقة 59 حين نجح الإسباني رودري في إضافة الهدف الثالث بتسديدة أرضية محكمة من خارج المنطقة بعد تمريرة من البرتغالي برناردو سيلفا.

رودري يضيف الهدف الثالث لمانشستر سيتي ويقربه من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ4 توالياً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/bnsIClYlrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

فوز شرفي لأرسنال

وحقق أرسنال فوزا شرفيا 2- 1 على ضيفه إيفرتون، على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق إدريسا غاي في الدقيقة 40 عبر ركلة حرة مباشرة نفذت بطريقة رائعة وسكنت الشباك.

ولم يهنأ إيفرتون بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك الياباني تاكيهيرو تومياسو هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 43، فيما تكفل الألماني كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي كان يسعى لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 – 2004، إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 50 نقطة في المركز الخامس عشر.

هبوط لوتون

هبط فريق لوتون تاون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (شامبيونشيب)، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه فولهام 2-4.

وتجمد رصيد لوتون تاون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق أربع نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع عشر والذي فاز في الجولة ذاتها على بيرنلي 2-1.

على الجانب الآخر، رفع فولهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث عشر.