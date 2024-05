موهبة هرتا برلين ذو الأصول الجزائرية مطلوب في البريميرليغ

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن موهبة فريق هرتا برلين صاحب الأصول الجزائرية إبراهيم مازا بات تحت رادار كل من فريقي ويستهام وبرايتون الإنجليزيين لكرة القدم.

ويرتبط لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 18 عاما، بعقد مع هرتا برلين يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ويستهام يبدي اهتماما كبيرا بمازا بسبب قدرته الكبيرة على تطوير مستواه باستمرار.

وبحسب المصدر نفسه، فإن ويستهام ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بضم مازا، حيث يحظى بمتابعة كبيرة من فرق أخرى في الدوري الممتاز، من بينها برايتون، إلى جانب أحد أندية الدوري الألماني "بوندسليغا"، دون الكشف عن هويتها.

🚨West Ham seem to have joined Brighton in the race for Ibrahim Maza this summer.

Hertha Berlin will have to make some sales this summer in order to balance their finances.

Brentford, Leicester, Werder Bremen and Wolfsburg are all keen as well. #BHAFC @BILD via… https://t.co/25gaBmPFMU pic.twitter.com/p47x1yfMNc

— Owen (@owen_bhafc) May 17, 2024