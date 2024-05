الملاكم الأوكراني أوسيك يهزم فيوري ويفرض نفسه بطلا عالميا للوزن الثقيل

توج الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع بفوزه على البريطاني تايسون فيوري في النزال الذي جمع بينهما مساء السبت على حلبة "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية وسط حضور جماهيري كبير ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحافظ أوسيك على سجل خال من الهزائم ضمن بطولة العالم للوزن الثقيل ليفرض نفسه ملك الوزن الثقيل، وحصد الأحزمة الأربعة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة وهي:

Life comes at you fast 👀@usykaa and @Tyson_Fury had a legendary bout that was a full of emotion and drama. #FuryUsyk | #RingOfFire | #RiyadhSeason |@Turki_alalshikh pic.twitter.com/zLLtHf5Ctd

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 19, 2024