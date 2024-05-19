إنتر ميامي يهزم دي سي يونايتد بهدف قاتل في الدوري الأميركي

فاز فريق إنتر ميامي على دي سي يونايتد بهدف نظيف -فجر اليوم الأحد- في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

ويدين إنتر ميامي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي لا ينجح خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات من قبل، في التسجيل، لكن فريقه إنتر ميامي نجح في الحفاظ على مسيرته الخالية من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي.

توجيه ميسي لـ كامبانا قبل الهدف 🐐🤯 pic.twitter.com/HIEWGeHbgn — Messi Xtra (@M30Xtra) May 19, 2024

وشارك كامبانا بديلا قبل دقيقة واحدة من تسجيل هدف الفوز إثر تمريرة حاسمة من سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق ويسدد الكرة في الشباك، ليبقي على فريقه إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية.

وغاب ميسي عن المواجهة أمام أورلاندو الأربعاء الماضي بسبب مشكلة في الركبة.

وتوقفت المباراة أمام دي سي يونايتد لحوالي 25 دقيقة بسبب عاصفة رعدية في ميامي والتي جعلت الأجواء مبللة طوال المباراة.