موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يلتقي الزمالك المصري مع نهضة بركان المغربي، الأحد، في إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

ويدخل نهضة بركان ولديه أفضلية نسبية من فوزه بمباراة الذهاب 2-1 التي أقيمت بمدينة بركان الأحد الماضي، ويكفي الفريق المغربي التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه الثالث في البطولة.

في المقابل، يسعى الزمالك للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب، وتحقيق فوز مريح على أرضه ووسط جماهيره لكي يتوج باللقب الثاني في تاريخه.

وتوج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية مرتين عامي 2020 و 2022، في حين فاز الزمالك المصري بتلك البطولة مرة وحيدة عام 2019، وذلك بعد فوزه على نهضة بركان.

ويهدف جوزيه غوميز إلى تحقيق لقبه الأول مع الزمالك في ظل وجود مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، ويعول الزمالك على الثلاثي أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو والتونسي سيف الجزيري في تجاوز خسارة الذهاب وحسم اللقب.

كأس الكونفدرالية تزين شوارع القاهرة ❤️ الزمالك ونهضة بركان في تحدي من أجل التتويج بهذه الكأس الرائعة 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/evZsPlKrlL — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 17, 2024

على الجانب الآخر، يدرك التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان أنه لن يكون في مهمة سهلة، خاصة أنه يواجه الزمالك على ملعبه بإستاد القاهرة وسط حضور جماهيري بالسعة الكاملة، كما أن الشعباني يعرف الكرة المصرية جيدا نظرا لعمله مع فريقي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا بجانب قيادته للترجي الرياضي في مواجهة الأهلي المصري .

ويملك الشعباني أفضلية نسبية بعد الفوز 2-1 في الذهاب، لذا سيخوض مباراة الزمالك بتوازن في ظل وجود قائمة مكتملة.

موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان على ملعب القاهرة الدولي الأحد 19 مايو/أيار الجاري، الساعة (22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)، الساعة الثامنة بتوقيت عواصم دول (المغرب-تونس- الجزائر).

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وسينقل البث المباشر على قناة (beIN Sports HD 6)، بتعليق علي محمد علي وجواد بدة.

كما يمكنك متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة المرتقبة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.