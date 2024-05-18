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أرسنال وسيتي مرشحان للظفر بها.. أين وُضعت كأس الدوري الإنجليزي الممتاز؟

The Premier League trophy on display ahead of the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: Saturday October 1, 2022. (Photo by Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)
الدوري الإنجليزي الممتاز صمم نسختين من كأس البريميرليغ واحدة وضعها في ملعب الإمارات وأخرى بملعب الاتحاد (غيتي)
18/5/2024

كشفت تقارير صحفية عن مكان كأس وميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز التي يتنافس عليها كل من مانشستر سيتي وأرسنال في الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

وتوجد نسختان من كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعبي الإمارات والاتحاد، تحسبا لحسم أرسنال أو مانشستر سيتي اللقب خلال الجولة الأخيرة من البريميرليغ.

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ويلعب مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد الأحد على ملعب الاتحاد، بينما يستضيف أرسنال نادي إيفرتون على ملعب الإمارات.

وسيضمن السيتي الاحتفاظ باللقب في حال فوزه على وست هام، في حين يحتاج "المدفعجية" (صاحب المركز الثاني) إلى الفوز على إيفرتون وانتظار سقوط "السيتيزنز" في فخ التعادل أو الهزيمة للتتويج باللقب.

 

وأُجبرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على إحضار كأس إلى ملعب الاتحاد وأخرى لملعب الإمارات، كما سيتم إعداد منصة تتويج وألعاب نارية في كل ملعب، و40 ميدالية لكل فريق.

ويبحث مانشستر سيتي عن إنجاز تاريخي بـ4 ألقاب على التوالي، في حين يريد أرسنال حصد أول لقب بالدوري الغائب عن خزائنه منذ 2004.

وللمرة العاشرة، يتأجل حسم بطل الدوري الممتاز حتى اليوم الأخير من الموسم، وسيكون في كل ملعب خبير متخصص بحفر اسم الفريق الفائز باللقب وسيحتفظ النادي البطل بالكأس عاما كاملا في حين تذهب الكأس الأخرى لاتحاد الكرة.

المصدر : الصحافة البريطانية