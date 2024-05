أرسنال وسيتي مرشحان للظفر بها.. أين وُضعت كأس الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كشفت تقارير صحفية عن مكان كأس وميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز التي يتنافس عليها كل من مانشستر سيتي وأرسنال في الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

وتوجد نسختان من كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعبي الإمارات والاتحاد، تحسبا لحسم أرسنال أو مانشستر سيتي اللقب خلال الجولة الأخيرة من البريميرليغ.

ويلعب مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد الأحد على ملعب الاتحاد، بينما يستضيف أرسنال نادي إيفرتون على ملعب الإمارات.

وسيضمن السيتي الاحتفاظ باللقب في حال فوزه على وست هام، في حين يحتاج "المدفعجية" (صاحب المركز الثاني) إلى الفوز على إيفرتون وانتظار سقوط "السيتيزنز" في فخ التعادل أو الهزيمة للتتويج باللقب.

“It will be the first time that the Premier League trophy will be waiting at the Emirates since it was built, with red ribbons on it. If we win and they [Man City] don’t, it’s ours.” pic.twitter.com/nWvZ9rkUJL

وأُجبرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على إحضار كأس إلى ملعب الاتحاد وأخرى لملعب الإمارات، كما سيتم إعداد منصة تتويج وألعاب نارية في كل ملعب، و40 ميدالية لكل فريق.

🚨Two Premier League championship trophies were prepared at Emirates and Etihad in the final round of the season.

🔸️The ribbon can only appear in red or blue, and the trophy can only be engraved with the name of a single champion.

🔸️All attention will turn to London, and… pic.twitter.com/812Z8gtq7m

