أوسيك أم فيوري.. من ينضم إلى نادي أساطير الملاكمة؟

سيكرّس الفائز من النزال التاريخي بين الأوكراني أولكسندر أوسيك (37 عاماً) والبريطاني تايسون فيوري (35) في الرياض السبت، نفسه أوّل بطل عالمي موحّد للوزن الثقيل من دون منازع منذ 25 عاما.

وسينضمّ الفائز الذي سيوحّد الأحزمة العالمية الأربعة إلى نادٍ مغلق من أساطير الملاكمة.

وفي التالي أفضل 6 ملاكمين على حلبات "الفن النبيل".

أصبح جاك ديمسي صاحب اللكمات القوية والعدوانية أوّل بطل عالمي رسميا مطلع عام 1921 عندما اتفقت الجمعية الوطنية الأميركية للملاكمة ولجنة ولاية نيويورك الرياضية القوية حينها على الاعتراف ببطل العالم.

بات ديمسي المكنّى "نمر ماناسا" واشتهر بلكمته بيده اليمنى "أيرون مايك" وبلكمته الخطافية باليسرى "بيغ بيرثا" بطل العالم "الخطّي" في لغة الملاكمة عندما "تغلّب على الرجل ليصبح الرجل" بفوزه على جيس ويلارد في عام 1919.

أسهمت صفته كبطل للعالم في جعل نزاله للدفاع عن لقبه للمرة الأولى في جيرسي بمواجهة الفرنسي جورج كاربنتييه أوّل "نزال يدرّ مليون دولار"، وأعاد الكرّة مرتين، قبل أن يخسر مرتين أمام جين توني ويعتزل.

يُعتبر أحد أعظم الملاكمين في الوزن الثقيل في التاريخ، وأوّل من استفاد من مكانته كنجم.

Famous boxer Jack Dempsey is appointed to an executive position in the Irish Worker League (IWL), a Soviet-backed Communist group operating in the United States.

This causes scandal in the boxing world. pic.twitter.com/Ny8VusQD4e

— 1924 Live (@100YearsAgoLive) April 26, 2024