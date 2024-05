يأكل البيتزا 6 مرات بالأسبوع والكباب 8 مرات.. مدافع دورتموند يصدم المشجعين بوزنه الزائد

أصيب مشجعو بوروسيا دورتموند الألماني بالذهول والصدمة بعد رؤية الحالة البدنية غير اللائقة لمدافع الفريق نيكلاس زوله، قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويواجه دورتموند فريق "الميرينغي" في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

ويطمح "أسود الفيستيفال" للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخهم، بعد الأولى التي تحققت عام 1997.

ويصل دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2013، عندما خسر أمام غريمه التقليدي بايرن في ويمبلي.

و انتشرت صور مدافع دورتموند خلال الدورات التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد زوله بوزن زائد للغاية، وبدا غير لائق لخوض المواجهة، الأمر الذي شكل صدمة لجماهير دورتموند بشأن لياقته البدنية قبل الموعد التاريخي.

