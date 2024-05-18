يأكل البيتزا 6 مرات بالأسبوع والكباب 8 مرات.. مدافع دورتموند يصدم المشجعين بوزنه الزائد

أصيب مشجعو بوروسيا دورتموند الألماني بالذهول والصدمة بعد رؤية الحالة البدنية غير اللائقة لمدافع الفريق نيكلاس زوله، قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويواجه دورتموند فريق "الميرينغي" في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

ويطمح "أسود الفيستيفال" للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخهم، بعد الأولى التي تحققت عام 1997.

ويصل دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2013، عندما خسر أمام غريمه التقليدي بايرن في ويمبلي.

و انتشرت صور مدافع دورتموند خلال الدورات التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد زوله بوزن زائد للغاية، وبدا غير لائق لخوض المواجهة، الأمر الذي شكل صدمة لجماهير دورتموند بشأن لياقته البدنية قبل الموعد التاريخي.

Images: The form of Dortmund defender Niklas Süle in training two weeks before the UCL final. — @diarioas pic.twitter.com/t7u8Xi7l4V — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 17, 2024

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، تحدث مع زوله بشأن زيادة وزنه، وإن اللاعب وعد بمحاولة استعادة لياقته.

كما وعد اللاعب (28 عاما) جماهير فريقه والمدير الرياضي بتعيين طاه شخصي لمتابعة نظامه الغذائي.

وسبق لزوله أن تعرض لانتقادات سابقة من قبل اللاعب الدولي الألماني السابق ماركوس بابل بسبب زيادة وزنه.

وكان بابل مديرا فنيا لهوفنهايم عام 2012 عندما كان زوله لاعبا شابا في النادي.

وفي حديثه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لقناة "سبورت 1″، قال بابل "عندما تحمل معك 3 أو 4 كيلوغرامات إضافية، تلاحظ ذلك عند هذا المستوى. أعتقد أنه (زوله) يعاني مشاكل في الانضباط للقيام بكل شيء بشكل صحيح".

وأضاف "كان هناك أيضا موضوع تناوله البيتزا 6 مرات في الأسبوع والكباب 8 مرات. هذا لا يستقيم" مع لاعب كرة قدم محترف.

منذ انضمامه إلى النادي عام 2022، شارك زوله في إجمالي 72 مباراة، وقد سبق له اللعب لبايرن وهوفنهايم.

وتقمص زوله دور البطل عندما أنقذ فريقه من هدف محقق بطريقة مذهلة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عندما أبعد كرة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي التي كانت تتجه إلى داخل المرمى.