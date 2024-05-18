شاهد.. بايرن ميونيخ ينهي موسمه المخيب بالبوندسليغا في المركز الثالث بعد خسارة جديدة

أهدر بايرن ميونيخ تقدمه بهدفين ليخسر 4-2 أمام مضيفه هوفنهايم بفضل 3 أهداف سجلها أندريه كراماريتش في الشوط الثاني بالجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، لينهي موسما مخيبا للآمال في المركز الثالث مع رحيل المدرب توماس توخيل.

وكان الأداء يوم السبت مؤشرا على موسم بايرن الأول دون تحقيق أي لقب منذ أكثر من عشر سنوات، بعدما لعب بشكل رائع للوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه وقع أيضا فريسة لمنافسين أضعف بما في ذلك نادي ساربروكن المنافس في دوري الدرجة الثالثة والذي تغلب عليه في كأس ألمانيا.

وجاء هدفا ماتياس تيل وألفونسو ديفيز ليمنحا بايرن المبتلى بالإصابات التقدم 2-صفر بحلول الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وخاض بايرن المباراة في غياب هدافه هاري كين الذي عاد إلى إنجلترا للعلاج من إصابة قبل بطولة أوروبا 2024، بالإضافة إلى سيرج غنابري وكينجسلي كومان وجمال موسيالا وليروي ساني.

لكن هوفنهايم لم يستسلم وتمكن من تقليص الفارق عبر ماكسيميليان باير بعد دقيقتين فقط، ليعود أصحاب الأرض في المباراة السريعة.

وتمكن كراماريتش مهاجم كرواتيا من تسجيل ثلاثة أهداف مذهلة في غضون 19 دقيقة ليحطم دفاع بايرن الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

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وتم إخبار توخيل في فبراير/شباط الماضي بأنه سيغادر في نهاية الموسم، أي قبل عام من انتهاء عقده. وأكد إجراء محادثات الأسبوع الماضي لاحتمال التراجع عن هذا القرار، لكن دون التوصل إلى اتفاق.

ويكافح بايرن للعثور على خليفة توخيل بعد أن اختار العديد من المدربين الآخرين، بما في ذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ورالف رانجنيك ويوليان ناغلزمان، البقاء في وظائفهم الحالية.

وأنهى باير ليفركوزن الموسم في المركز الأول برصيد 90 نقطة، واحتل شتوتجارت المركز الثاني بعدما حصد 73 نقطة بفضل فوزه الساحق 4-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ.