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السد يقصي الدحيل في طريقه إلى نهائي كأس أمير قطر

فوز السد على الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر المصدر: نادي السد عبر منصة X
عفيف يحتفل بهدف الفوز أمام الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر (مواقع التواصل)
18/5/2024

تصدى مشعل برشم حارس مرمى السد لركلة جزاء في الشوط الأول وسجل زميله أكرم عفيف هدفا ليقودا السد للفوز 1-صفر على الدحيل في مباراة قمة وضمان التأهل إلى نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم اليوم السبت.

ويلعب السد أمام الفائز من مواجهة الغرافة وقطر في مباراة قبل النهائي الأخرى التي تقام غدا الأحد.

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وسيطر الدحيل، صاحب الأرض، على المباراة مبكرا بحثا عن افتتاح التسجيل لكن دون التمكن من فك شفرة دفاع السد.

وكاد عفيف يتقدم للسد في الدقيقة 19 بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد برعونة فوق العارضة.

وبعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد، حصل الدحيل على ركلة جزاء بعدها بـ3 دقائق، إثر عرقلة مايكل أولونجا داخل المنطقة من ماتيوس أوريبي لاعب السد.

وتقدم فيليب كوتينيو لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 25 لكن برشم تحرك ببراعة وتصدى للكرة ليحرم البرازيلي من افتتاح التسجيل.

وواصل برشم التألق وتصدى لتسديدة قوية من أولونجا من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 43، قبل أن يتكفل دفاع السد بإبعاد الخطورة عن منطقته.

وجاء هدف المباراة الوحيد مباشرة بعد نهاية الاستراحة، بجهد فردي رائع من عفيف الذي استلم الكرة في منتصف الملعب وتقدم ليراوغ مدافعي الدحيل ويدخل منطقة الجزاء ويسدد قوية في المرمى.

وهدأت وتيرة المباراة بشكل ملحوظ في ظل غياب الفرص على الجانبين مع سيطرة واضحة للسد على الكرة وهجمات من الدحيل لم تشكل خطورة تذكر على مرمى برشم.

المصدر : رويترز