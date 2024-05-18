السد يقصي الدحيل في طريقه إلى نهائي كأس أمير قطر

تصدى مشعل برشم حارس مرمى السد لركلة جزاء في الشوط الأول وسجل زميله أكرم عفيف هدفا ليقودا السد للفوز 1-صفر على الدحيل في مباراة قمة وضمان التأهل إلى نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم اليوم السبت.

ويلعب السد أمام الفائز من مواجهة الغرافة وقطر في مباراة قبل النهائي الأخرى التي تقام غدا الأحد.

وسيطر الدحيل، صاحب الأرض، على المباراة مبكرا بحثا عن افتتاح التسجيل لكن دون التمكن من فك شفرة دفاع السد.

وكاد عفيف يتقدم للسد في الدقيقة 19 بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد برعونة فوق العارضة.

وبعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد، حصل الدحيل على ركلة جزاء بعدها بـ3 دقائق، إثر عرقلة مايكل أولونجا داخل المنطقة من ماتيوس أوريبي لاعب السد.

شوف الهدف |

السد تقدم 1-0 على الدحيل .. أكرم عفيف الدقيقة 46 .. نصف نهائي كأس الأمير#الدحيل_السد#كأس_الأمير 2024 | #قنوات_الكاس pic.twitter.com/75tjORfRMj — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 18, 2024

وتقدم فيليب كوتينيو لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 25 لكن برشم تحرك ببراعة وتصدى للكرة ليحرم البرازيلي من افتتاح التسجيل.

وواصل برشم التألق وتصدى لتسديدة قوية من أولونجا من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 43، قبل أن يتكفل دفاع السد بإبعاد الخطورة عن منطقته.

وجاء هدف المباراة الوحيد مباشرة بعد نهاية الاستراحة، بجهد فردي رائع من عفيف الذي استلم الكرة في منتصف الملعب وتقدم ليراوغ مدافعي الدحيل ويدخل منطقة الجزاء ويسدد قوية في المرمى.

وهدأت وتيرة المباراة بشكل ملحوظ في ظل غياب الفرص على الجانبين مع سيطرة واضحة للسد على الكرة وهجمات من الدحيل لم تشكل خطورة تذكر على مرمى برشم.