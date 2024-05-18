فودن نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم السبت- فوز فيل فودن (23 عاما) نجم مانشستر سيتي بلقب أفضل لاعب بالدوري خلال الموسم الحالي بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته.

وأحرز فودن 17 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 34 مباراة شارك فيها بالبريميرليغ هذا الموسم الذي يقترب فيه فريقه من الفوز باللقب، للمرة الرابعة على التوالي، قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

وكان هذا الدولي الإنجليزي اختير من قبل رابطة الصحافيين الرياضيين في إنجلترا كأفضل لاعب في العام.

وانضم هذا النجم إلى قائمة الأسماء الشهيرة التي نالت هذه الجائزة، من بينها ستانلي ماثيوز، بوبي تشارلتون، جورج بيست، كيني دالغليش.

وبات فودن ثالث لاعب من مانشستر سيتي -خلال السنوات الأربع الماضية- يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياز عام 2021، والنرويجي إيرلينغ هالاند العام الماضي.

وحصل هذا اللاعب على 42% من الأصوات، متفوقا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في السيتي الدولي الإسباني رودري في اقتراع لأعضاء الرابطة البالغ عددهم حوالي 900 عضو.

وسجل فودن 25 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم -حتى الآن- وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم، ينفرد السيتي الذي يقوده المدرب الإسباني المخضرم بيب غوارديولا بالصدارة متقدما بنقطتين على أرسنال أقرب الملاحقين. ويتوقع أن يتوج باللقب وإذا حدث هذا غدا فإن فودن سيصبح أصغر لاعب سنا يحرز لقب الدوري الممتاز 6 مرات.