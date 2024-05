نجم أرسنال السابق فان بيرسي مدربا لهيرنفين الهولندي

أعلن نادي هيرنفين المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تعيين روبن فان بيرسي مدربا جديدا لفريقه بناء على عقد لمدة عامين بداية من نهاية الموسم وقال النادي إنه مقتنع بطموحه وشغفه.

وهذا هو أول منصب تدريبي كبير يتولاه فان بيرسي الذي قضى السنوات الأخيرة مدربا لفريق فينورد تحت 18 عاما، كما عمل مدربا مع الفريق الأول تحت قيادة أرنه سلوت الذي تشير تقارير إلى أنه سيتولى تدريب ليفربول الإنجليزي.

وسجل فان بيرسي (40 عاما) رقما قياسيا بلغ 50 هدفا في 102 مباراة مع هولندا، ولعب في صفوف أرسنال ومانشستر يونايتد.

⚪️🔵🇳🇱 Robin van Persie has signed in today as new sc Heerenveen manager, deal completed.

He’s appreciated and highly rated in the industry as potential future top head coach. pic.twitter.com/1te1Dhynjs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024