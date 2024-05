الاتحاد الإنجليزي يعلن عن قواعد للتخلص من ضربات الرأس بين اللاعبين الصغار

‭‬‬أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيتم التخلص بشكل تدريجي من ضربات الرأس المتعمدة في مباريات كرة القدم للاعبين الأصغر سنا، إذ يتم تقديم قوانين جديدة للمساعدة في تقليص المخاطر المرتبطة بضرب الكرة بالرأس.

وتم اتخاذ القرار بعد تجربة ناجحة أجراها المجلس الدولي لكرة القدم، وشملت نحو 16 ألف فريق و107 آلاف لاعب خلال الموسمين الماضيين، لإلغاء ضربات الرأس من منافسات كرة القدم لفئات اللاعبين الأصغر سنا.

وستطبق القوانين في منافسات تحت 7 أعوام وتحت 9 أعوام اعتبارا من موسم 2024-2025، وفي فئة تحت 10 أعوام اعتبارا من موسم 2025-2026 وفئة تحت 11 عاما في موسم 2026-2027، وستشمل جميع مسابقات الدوري والأندية وأي مباريات للمدارس.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه تبنى تجربة مجلس الاتحاد الدولي للمساعدة في تقليص أي عوامل خطر محتملة مرتبطة بضرب الكرة بالرأس، بما في ذلك الإصابات، لكن القواعد الجديدة تحمل أيضا غرضا فنيا.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي، في بيان، "هدفنا أيضا هو أن نصنع المزيد من الفرص الفنية للاعبين بوجود الكرة بين أقدامهم، والسماح بوقت لعب أكثر فاعلية، وتقليل الوقت الذي تبقى فيه الكرة في الهواء خلال المباريات".

After two seasons of the IFAB trial in English football, we will now introduce a new rule to phase out deliberate heading in matches in all affiliated grassroots youth football between U7-U11 level over the next three seasons.

