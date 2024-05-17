الدوري الإنجليزي الممتاز يقترب من رقم قياسي في التهديف

بات من شبه المؤكد أن يتحطم الرقم القياسي لمعدل تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -مطلع الأسبوع المقبل- مع وصول الموسم إلى نهايته.

ومع إقامة 10 مباريات يوم الأحد، تم تسجيل 1209 أهداف حتى الآن هذا الموسم بمتوسط ​​3.27 أهداف في المباراة الواحدة.

ويحتاج الأمر 13 هدفا آخر لمعادلة الرقم القياسي المسجل في الدوري الإنجليزي على الإطلاق والذي بلغ 1222 هدفا الموسم الافتتاحي 1992-1993 حين كان هناك 22 فريقا بدلا من 20 فريقا حاليا.

وبعد أن كانت أقل حصيلة من الأهداف بالجولة الأخيرة من المباريات 21 هدفا موسم 1997-1998، يقترب هذا الموسم من أن يصبح الأكثر غزارة تهديفيا للمهاجمين.

ويبدو أن إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليغ، للموسم الثاني على التوالي.

وسجل النجم النرويجي 27 هدفا قبل مواجهة ويستهام يونايتد الأحد القادم والتي ستشهد تتويج السيتي باللقب الرابع تواليا حال فوزه، وهو رقم قياسي. ويحتاج الفريق أيضا 7 أهداف ليصل إلى 100 هدف هذا الموسم.