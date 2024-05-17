شاهد.. المصري النني يعلن انتهاء مشواره مع أرسنال

أعلن لاعب الوسط المصري المخضرم محمد النني، اليوم الجمعة، انتهاء مشواره مع أرسنال، المنافس على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد ثماني سنوات في صفوفه.

وقال اللاعب البالغ 31 عاماً في مقطع فيديو على حسابه في موقع إنستغرام "غونرز (مشجّعو أرسنال) أنا هنا اليوم لأودّعكم وأشكركم على كل ما قمتم به لأجلي: الحب، الدعم والعطف. سأفتقدكم كثيراً وستبقون في قلبي إلى الأبد".

وأضاف لاعب منتخب مصر "أريد أن أعبّر عن مدى حبي لكم ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها. أراكم الأحد في ملعب الامارات لأودعكم وجهاً لوجه".

وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح.

وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل إلى أرسنال الذي توّج معه بلقب الكأس عام 2017. ولعب معاراً مع بشيكتاش التركي في موسم 2020.

وتمسك النني خلال مسيرته بمبادئه حتى أنه دعم غزة بشكل صريح بعد العدوان الإسرائيلي عليها ولم يخشى عقوبات ناديه، على عكس مواطنه محمد صلاح الذي لم يبد أي دعم لغزة إلا بعد أسبوعين تحت ضغط وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كان النني وراء تخصص غرفة للصلاة في ملعب أرسنال (الإمارات) لأول مرة في تاريخ النادي اللندني.