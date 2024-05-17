يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهة تاريخية توصف بأنها "معركة جيل" غدا السبت بالسعودية، في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عامًا.

ويصل البريطاني الزئبقي والأوكراني العنيد إلى العاصمة الرياض دون هزيمة، وكل منهما يتطلع إلى أن يصبح أول بطل عالم في الملاكمة بحصيلة 4 أحزمة.

ويحمل فيوري (35 عاماً) الملقب بـ"جيبسي كينغ" (ملك الغجر) لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) بالوزن الثقيل، بينما أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عاماً ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) ورابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه) ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو).

وسيكون الفائز في النزال أوّل بطل عالمي موحّد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999 عندما تغلّب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات ما يسمونها "رياضة الفن النبيل" إلى جانب الأميركيين محمد علي كلاي ومايك تايسون.

ومع تزايد الصخب حول هذا النزال المقرّر في ملعب "المملكة أرينا" -الذي يسع أكثر من 30 ألف مشجع- يتوقع بعض المعلقين معركة حذرة مع فيوري الذي قد يلجأ إلى خطة دفاعية.

وقد تخلّص الملاكم البريطاني الفارع الطول (2.06 متر) من من الوزن الزائد ويبدو نحيفًا وخفيفًا على قدميه، كما أنه عانى للتغلب على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

في المقابل، فاز أوسيك قصير القامة نسبيا مقارنة مع البريطاني (1.91 متر) والذي يتمتع بسيرة ذاتية مذهلة، حيث حقق انتصارات على خصوم أقوى أبرزهم البريطاني أنتوني جوشوا مرتين.

وقد وصف هذا "نزال القرن" المروّج فرانك وارن بأنه "أهم معركة في القرن الـ21" وقال أمس في الرياض "إنها المعركة التي كنا ننتظرها، أفضل اثنين من الوزن الثقيل في العالم، وكلاهما لم يُهزَم".

وأضاف المروّج "هذا شيء خاص. المعارك مثل هذه تأتي مرة واحدة في كل جيل".

موعد نزال تايسون فيوري ضد أولكسندر أوسيك والقنوات الناقلة

يبدأ النزال غدا السبت الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ويذاع على قنوات: الرياضية السعودية SSC HD، والسعودية الرياضية، وBT Sport Box Office.

"لنصنع تاريخا"

تنقسم الآراء حول النتيجة، حيث يرجح البعض فيوري المولود في مانشستر، بينما يستند البعض الآخر إلى المهارات الفائقة واللياقة البدنية للأوكراني، وترجّح مكاتب المراهنات كفة فيوري بفارق ضئيل.

ويقول لويس لقناة "بي بي سي" إنه يجب أن يفوز فيوري بالنقاط، مضيفاً "الرجل الأكبر لديه أذرع أطول، وحركة رائعة".

ومع ذلك، حذَّر الملاكم البريطاني الآخر توني بيلو، الضحية الأخيرة لأوسيك في الوزن الثقيل الخفيف قائلاً "إنه أنقى وأفضل ملاكم سيواجهه فيوري في حياته على الإطلاق".

وأضاف "الرجل في مستوى آخر. هناك ملاكمون ثم هناك أوسيك".

وارتفع التوتر بين ممثلي الملاكمين الاثنين في فندق الرياض حيث تم تنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام.

وبعد حادثة مع أحد ممثلي أوسيك، ظهر والد فيوري ينطحه في رأسه، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل، قبل أن يبتعد بجبهة دامية.

وعلق فيوري لاحقًا على قناة سكاي سبورتس قائلاً "لم يحترموا ابني، أفضل ملاكم في الوزن الثقيل ارتدى قفازات ملاكمة على الإطلاق".

وكان الملاكمان هادئين إلى حد كبير. ورفض فيوري الخميس الانخراط في المواجهة التقليدية بينهما، بينما كتب أوسيك رسالة ووضعها في جيبه.

وقال الملاكم الأوكراني "لنصنع التاريخ".

وقد غابت بالفعل الشكاوى مما سمي "الغسل الرياضي" باستخدام الرياضات البارزة لتجنب التدقيق بسجلها في مجال حقوق الإنسان، وقد بذل المروجون والمقاتلون قصارى جهدهم للإشادة بالمضيفين.

ومن المتوقع أن يستفيد فيوري وأوسيك اللذان لديهما بند إعادة المباراة، بشكل كبير من النزال، حيث تزعم التقارير أن البريطاني سيحصل على ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار).

وكان من المقرّر إقامة النزال في 17 فبراير/شباط بالرياض، ولكن تم تأجيله بسبب إصابة في عين فيوري.

وسيحظى الملاكمان بدعم المشجعين البريطانيين والأوكرانيين الصاخبين الذين تردّدت أصواتهم خلال ظهورهم الخميس في جميع أنحاء منطقة الرياض بوليفارد الترفيهية الفخمة.

سجلات مذهلة وقصص مثيرة

يتمتع كلا الملاكمين بسجل مذهل وقصص مثيرة.

وقد حقق فيوري 34 فوزاً بينها 24 بالضربة القاضية وتعادلاً واحداً منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2008، بينما يتضمّن سجل أوسيك 21 فوزاً في 21 نزالاً احترافياً بينها 14 بالضربة القاضية.

وعانى هذا الملاكم البريطاني من اضطراب ثنائي القطب (إدمان الخمر وتعاطي الكوكايين) من الاكتئاب وأفكار الانتحار، وأعلن اعتزاله مرتين.

واشتهر بإحباط بطل أوكراني آخر هو فلاديمير كليتشكو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ويتضمّن ثلاثية لا تُنسى ضد الأميركي ديونتاي وايلدر (تغلب عليه مرتين وتعادل معه مرة واحدة).

أما أوسيك -الذي خدم لفترة وجيزة جندياً بعد الغزو الروسي لبلاده- فتألق كهاو في رياضة الملاكمة حيث سجّل رقماً قياسياً بلغ 335-15، وفاز بميدالية ذهبية أولمبية عام 2012 في لندن.

وبعد أن أصبح محترفًا، فرض نفسه بطلاً دون منازع في وزن الثقيل الخفيف خلال 15 نزالًا، وحصل على أحزمة جوشوا الثلاثة في نزاله الثالث فقط بالوزن ثقيل.

وتعتبر حكايات تدريبه أسطورية، بما في ذلك السباحة لمسافة 10 كيلومترات، وحبس النفس لمدة تزيد على 4 دقائق، وألعاب الخفة والتقاط 6 عملات معدنية في وقت واحد لإظهار ردود فعله.

ومع عدم وجود الكثير للاختيار بين الأفضل منهما، قد يعود الأمر إلى من يمكنه الحفاظ على تركيزه والتكيف بشكل أفضل خلال الجولات الـ12 المقررة.