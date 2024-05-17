ماسيميليانو أليغري.. هل يتكرر سيناريو 2019 مع يوفنتوس؟

فسر السلوك المنفلت لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس مساء الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا على أنه نتيجة للضغوط التي يتعرض لها المدرب المخضرم وخوفه على مصيره في تورينو بعد أن أضاع لقب الدوري لصالح إنتر ميلان.

ويبدو أن أليغري استعاد ذكريات إقالته في 2019 عقب الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال في ذلك العام على يد أياكس الهولندي.

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وقاد أليغري السيدة العجوز أمس الأربعاء إلى الفوز بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا بهدف دون مقابل سجله الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وأنهى اليوفي صياما عن الألقاب استمر 3 سنوات عجاف كان التألق فيها لميلان وإنتر ونابولي.

وشهدت المباراة طرد أليغري في الوقت البديل عن الضائع بسبب اعتراضاته الحادة على حكم المباراة، لكنه واصل سلوكه العدواني قبل صفارة نهاية المباراة، حيث ثار ضد المدير الرياضي للنادي كريستيانو جيونتولي، وبدا وكأنه يطرده من الملعب، بعدها خرج أليغري عن السيطرة وهو في طريقه إلى غرفة المؤتمرات الصحفية، حيث شتم وهدد مدير صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية غويدو فاسياغو.

وقال فاسياغو "لقد صرخ في وجهي قائلا: أيها المدير، اكتب الحقيقة في صحيفتك وليس ما يخبرك به النادي".

وأضاف "أمسك بي ودفعني وصرخ في وجهي قائلا: سوف أعثر عليك وأقطع كلتا أذنيك، ستجدني أنتظرك وسألْكم وجهك القذر".

Comunque vada, grazie Massimiliano Allegri per la fonte inesauribile di meme di questi anni. Sempre grato❤️pic.twitter.com/D1AVJy0z7D — SSam ⭐️⭐️ 🐍 (@__SSam_77) May 16, 2024

وفُسر سلوك أليغري العنيف على أنه استياء من الصحفي الذي نشر أخبارا عن الفريق خلال الفترة الماضية، ومنها خبر إقالته الوشيكة.

وتزامنت الحادثة مع نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات أن يوفنتوس اتخذ قراره برحيل المدرب ماسيميليانو أليغري في نهاية الموسم الحالي، وأن المرشح الأبرز لخلافته هو مدرب فريق بولونيا تياغو موتا.

🚨⚪️⚫️ Juventus and Massimiliano Allegri will part ways as he won’t be the manager next season, as planned since February. The only detail to clarify is whether Juve decide to sack Allegri now or in 10 days. ↪️ Juventus priority candidate as new head coach remains Thiago Motta. pic.twitter.com/FUSZMFQ9kQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع نتائج يوفنتوس في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 10 مباريات في الدوري الإيطالي، فبعد قيادته يوفنتوس إلى 11 لقبا في فترة أولى امتدت 5 سنوات فشل أليغري في لعب دور المنقذ لنادي "السيدة العجوز" في فترته الثانية.

🚨 Juventus will consider sacking Massimiliano Allegri if the next Serie A matches against Fiorentina and Torino don’t have ‘a positive outcome.’ (Source: Tuttosport) pic.twitter.com/Fy3CtGWJiK — Everything About Football⚽ (@JoshCla17226805) April 2, 2024

تلميحات وشكوك

بدأ الحديث عن إمكانية التغيير في الجهاز الفني ليوفنتوس بعد الإخفاق في الفوز بلقب الدوري للموسم الرابع تواليا بالنسبة إلى النادي العريق والأداء الضعيف الذي يقدمه على الرغم من عدم المشاركة في أي مسابقة أوروبية.

وعقب تعادل يوفنتوس المخيب مع ضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 1-1 الأحد الماضي صرح أليغري قائلا "كونوا صبورين لفترة أطول قليلا، خلال 10 إلى 15 يوما ستعرفون ما سيحدث في العام المقبل".

وبعد هذا التعادل تراجع يوفنتوس إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن بولونيا مفاجأة الموسم.

وضمن اليوفي المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد حصول إيطاليا على 5 مقاعد الموسم المقبل، لكن أليغري فشل بالمحصلة في إحراز لقب الدوري الإيطالي.

ويبدو أن أليغري -الذي ينتهي عقده صيف 2025- كان يعول على إحراز كأس إيطاليا لتغيير قرار إدارة اليوفي بإقالته.

الإقالة السابقة

انضم أليغري إلى فريق يوفنتوس في العام 2014 وفاز بـ5 ألقاب متتالية للدوري و4 ألقاب لكأس إيطاليا على مدار 5 مواسم.

لكن الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019 على يد أياكس أمستردام الهولندي كان اللحظة التي ارتأت فيها إدارة يوفنتوس إجراء تغيير في الجهاز الفني.

رحل أليغري الذي حقق 5 ألقاب للدوري، لكن يوفنتوس استمر في هيمنته على اللقب لموسم واحد من بعده بقيادة ماوريسيو ساري الذي أقيل وعيّن أسطورة النادي أندريا بيرلو بدلا منه، في قرار أثبت غرابته وأدى إلى إقالة لاعب الوسط السابق بعد موسم واحد.

Juventus have reappointed former boss Massimiliano Allegri just hours after sacking Andrea Pirlo.https://t.co/3ftFpUCiU9 #Offside pic.twitter.com/lcu5rQPfXj — Ghetto Radio (@GhettoRadio895) May 29, 2021

عاد أليغري عام 2021، لكن عودته ترافقت مع هزة في النادي الأنجح في إيطاليا وخصم 15 نقطة بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية، إلى جانب إيقاف عناصر من الإدارة السابقة، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الفريق عن دوري الأبطال.

كما انعكس التخبط الإداري على الفريق الذي فشل بقيادة أليغري أثناء ولايته الثانية في تحقيق أي لقب باستثناء كأس إيطاليا، فهل يشفع لأليغري أم أن قرار استبداله حسم؟