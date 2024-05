ماسيميليانو أليغري.. هل يتكرر سيناريو 2019 مع يوفنتوس؟

فسر السلوك المنفلت لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس مساء الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا على أنه نتيجة للضغوط التي يتعرض لها المدرب المخضرم وخوفه على مصيره في تورينو بعد أن أضاع لقب الدوري لصالح إنتر ميلان.

ويبدو أن أليغري استعاد ذكريات إقالته في 2019 عقب الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019 على يد أياكس الهولندي.

وقاد أليغري السيدة العجوز أمس الأربعاء إلى الفوز بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا بهدف دون مقابل سجله الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وأنهى اليوفي صياما عن الألقاب استمر 3 سنوات عجاف كان التألق فيها لميلان وإنتر ونابولي.

وشهدت المباراة طرد أليغري في الوقت البديل عن الضائع بسبب اعتراضاته الحادة على حكم المباراة، لكنه واصل سلوكه العدواني قبل صفارة نهاية المباراة، حيث ثار ضد المدير الرياضي للنادي كريستيانو جيونتولي، وبدا وكأنه يطرده من الملعب، بعدها خرج أليغري عن السيطرة وهو في طريقه إلى غرفة المؤتمرات الصحفية، حيث شتم وهدد غويدو فاسياغو مدير صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وقال غويدو "لقد صرخ في وجهي قائلا: أيها المدير، اكتب الحقيقة في صحيفتك وليس ما يخبرك به النادي".

وأضاف "أمسك بي ودفعني وصرخ في وجهي قائلا: سوف أعثر عليك وأقطع كلتا أذنيك، ستجدني أنتظرك وسألْكم وجهك القذر".

وفسر سلوك أليغري العنيف على أنه استياء من الصحفي الذي نشر أخبارا عن الفريق خلال الفترة الماضية، ومنها خبر إقالته الوشيكة.

وتزامنت الحادثة مع نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات عن أن يوفنتوس اتخذ قراره برحيل المدرب ماسيميليانو أليغري في نهاية الموسم الحالي، وأن المرشح الأبرز لخلافته هو تياغو موتا مدرب فريق بولونيا.

🚨⚪️⚫️ Juventus and Massimiliano Allegri will part ways as he won’t be the manager next season, as planned since February.

The only detail to clarify is whether Juve decide to sack Allegri now or in 10 days.

↪️ Juventus priority candidate as new head coach remains Thiago Motta. pic.twitter.com/FUSZMFQ9kQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024