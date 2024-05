ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب سنوي قدره 20.45 مليون دولار في نادي إنتر ميامي، هو اللاعب الأعلى أجرًا بالدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم عام 2024.

وتنشر رابطة اللاعبين بانتظام تفاصيل الأجور الكاملة للدوري بأكمله، وعلى الرغم من أنه لم يكن مفاجئًا رؤية الفائز بالكرة الذهبية 8 مرّات في القمة، فإن الفجوة بين اللاعبين الآخرين والفرق بالفعل لافتة للنظر.

ويملك ميسي تعويضًا مضمونًا قدره 20.446.667 مليون دولار يتضمن راتباً أساسياً قدره 12 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت مختلفة.

ولا تشمل الأرقام -الواردة من الرابطة- الدخل الضخم الذي يحصل عليه بطل العالم من الصفقات التجارية والصفقات والرعاية من شركات مثل أديداس وآبل.

ووقع ميسي عقده الأخير مع برشلونة الإسباني عام 2017، ولمدة 4 سنوات منحه إمكانية كسب 138 مليون يورو في الموسم الواحد بينها الراتب والمكافآت.

