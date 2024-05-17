ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب سنوي قدره 20.45 مليون دولار في نادي إنتر ميامي، هو اللاعب الأعلى أجرًا بالدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم عام 2024.

وتنشر رابطة اللاعبين بانتظام تفاصيل الأجور الكاملة للدوري بأكمله، وعلى الرغم من أنه لم يكن مفاجئًا رؤية الفائز بالكرة الذهبية 8 مرّات في القمة، فإن الفجوة بين اللاعبين الآخرين والفرق بالفعل لافتة للنظر.

ويملك ميسي تعويضًا مضمونًا قدره 20.446.667 مليون دولار يتضمن راتباً أساسياً قدره 12 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت مختلفة.

ولا تشمل الأرقام -الواردة من الرابطة- الدخل الضخم الذي يحصل عليه بطل العالم من الصفقات التجارية والصفقات والرعاية من شركات مثل أديداس وآبل.

ووقع ميسي عقده الأخير مع برشلونة الإسباني عام 2017، ولمدة 4 سنوات منحه إمكانية كسب 138 مليون يورو في الموسم الواحد بينها الراتب والمكافآت.

وانتقل "البرغوث" إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/آب 2021، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، وتردّدت أنباء عن حصوله على ما بين 30 و35 مليون يورو مع النادي الفرنسي.

وانضم صانع الألعاب البالغ 36 عامًا إلى إنتر ميامي في يوليو/تموز الماضي بموجب صفقة حتى نهاية موسم 2025، لكنه ربما لا يزال يتلقى مدفوعات من برشلونة.

وقال رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا، في يناير/كانون الثاني 2022، إنه من المقرر أن يقوم النادي بتأجيل دفع رواتب اللاعب حتى عام 2025.

واحتل مهاجم تورونتو الدولي الإيطالي السابق لورنتسو إنسيني الذي كان الأعلى أجرا بالدوري الأميركي حتى وصول ميسي على المركز الثاني في القائمة بدخل مضمون قدره 15.4 مليون دولار من النادي الكندي.

وجاء الزميل السابق لميسي في برشلونة، الإسباني سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر 35 عامًا، في المركز الثالث براتب مضمون قدره 8.8 ملايين دولار.

ويحصل زميلاهما السابقان بالنادي الكتالوني المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس والظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا على 1.5 مليون دولار سنوياً.

ويبلغ إجمالي فاتورة الأجور في إنتر ميامي 41.68 مليون دولار، ويحل تورونتو ثانيا بمبلغ 31.41 مليونا، أما كولومبوس حامل لقب الدوري فتبلغ تكلفة رواتبه الإجمالية 15.19 مليونا، ويحتل المركز رقم 21 بالدوري.