كلوب: سأصوت لإلغاء تقنية الفيديو في البريميرليغ

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول إنه سيصوّت لصالح إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن من يديرون النظام ليسوا جيدين بما يكفي.

وستعمل رابطة الدوري الممتاز على تسهيل مناقشة تقنية حكم الفيديو مع الأندية في الجمعية العمومية السنوية الشهر المقبل بعدما قدم ولفرهامبتون طلبا رسميا بذلك، وأشار إلى "العواقب السلبية التي تضر بالعلاقة بين المشجعين وكرة القدم".

وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة بعد غد الأحد على أرضه أمام ولفرهامبتون في آخر مباراة له مع الفريق، قال كلوب إن اللوم ليس على تقنية حكم الفيديو المساعد، بل على من يديرها.

وأضاف المدرب الألماني "إنهم يصوتون ضد كيفية استخدامه، وهو أمر غير صحيح بالتأكيد. بالطريقة التي يفعلون بها ذلك، سأصوت ضده لأن هؤلاء الناس غير قادرين على استخدامه بشكل صحيح".

وتابع كلوب "لا أعتقد أن تقنية حكم الفيديو هي المشكلة، بل هي الطريقة التي يستخدمونها بها. لا يمكنك تغيير الأشخاص من الواضح أنهم بحاجة إليهم. لذلك نعم، سأصوت لصالح إلغاء تقنية حكم الفيديو".

وبدأ استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد عام 2019 لمساعدة حكام الساحة على اتخاذ القرارات المهمة مثل التسلل ولمسة اليد، لكن بدلا من تقليل الجدل أصبح هذا الأمر نقطة نقاش أسبوعية تقريبا ولا تحظى هذه التقنية برضا الجماهير.

وقال كلوب إنه يتعاطف مع ولفرهامبتون. وأضاف "لقد كان الفريق الأكثر سوءا للحظ بشأن قرارات حكم الفيديو".