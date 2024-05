ماغواير يطالب باستخدام تقنية "الفار" في حالات معينة

طالب هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، بإجراء تغييرات في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وقال إنه ينبغي إلغاء استخدامه في الحالات التي تتضمن ركلات جزاء والبطاقات الحمراء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أصبح أول لاعب يتحدث عن تقنية الفيديو منذ أن دعا نادي وولفرهامبتون للتصويت على ما إذا كان ينبغي إلغاء هذه التقنية.

ويعتقد ماغواير، الذي يقول إن زملاءه منقسمون بشأن هذا الأمر، أن تقنية الفار غير موضوعية للغاية وتعيق الاحتفال بالأهداف، وينبغي أن تبقى فقط للبت في قرارات التسلل.

وقال لصحيفة "ذا صن" البريطانية "أنا شخصيا أرى بقاء تقنية الفار ولكن للبت في قرارات التسلل فقط. أما بالنسبة للقرارات التي تعتمد على وجهة نظر، فأنا أفضل إلغاء استخدامها. القرارات التي يتم اتخاذها بشأن التسلل تكون واضحة".

🎙️ | Harry Maguire:

"Everyone makes mistakes, linesmen make mistakes, so that is why I would keep VAR for that [offsides].

"But I would not have it for red cards or penalties because even now, people disagree if a decision is right or wrong." [The Sun] pic.twitter.com/1hWInzz4aa

— UtdDistrict (@UtdDistrict) May 17, 2024