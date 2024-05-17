بتعادل مثير مع النصر.. الهلال البطل يبقى بلا هزيمة في الدوري السعودي

سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 في ديربي الرياض -الجمعة- ليفسد فرحة الهدف الذي سجله أوتافيو لاعب النصر بعد مرور 24 ثانية فقط من بداية المباراة، ويبقى البطل دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل أوتافيو أسرع هدف في تاريخ قمة الرياض بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، بعد تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو الذي أهدر أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة لمضاعفة النتيجة في مباراة شهدت تفوق النصر.

وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو/أيار الماضي.

وكان الهلال يمني النفس بمواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري، والوصول للفوز رقم 25 على التوالي بالمسابقة.

لكن النصر الوصيف حرمه من ذلك ليبقى الفارق بينهما 12 نقطة، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس الملك، في آخر فرصة لفريق الهداف رونالدو لتحقيق بطولة رسمية هذا الموسم بعدما استهل الموسم بالفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال.