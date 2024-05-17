برشلونة يتجه لإقالة تشافي

يتّجه برشلونة لإقالة مدربه تشافي هرنانديز بعد أسابيع من قراره الدراماتيكي بالعودة عن نيته الرحيل نهاية الموسم الحالي، حسب ما كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة.

وقالت إذاعة "راك 1" الكتالونية إنّ رئيس النادي جوان لابورتا قرّر إقالة تشافي، بينما أكدّت صحيفة "سبورت" اليومية الأخبار ذاتها. أما صحيفة "أس" فأشارت إلى أنّ برشلونة بدأ البحث عن مدرب جديد.

وكان تشافي قد أعلن في يناير/كانون الثاني أنّه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكنه بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل/نيسان ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2025.

,في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز بلاوغرانا 2-0 ضمن الدوري أمس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات تشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.

وتحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوّة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية، وذلك على مستوى الامكانات.

وقال تشافي أول أمس "على جمهور برشلونة أن يفهم أننا لسنا في الوضع نفسه (مثل هذه الأندية)".

وتمسّك المدرب بكلامه -أمس- عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا مباراة ألميريا.

وقال تشافي للصحافيين في وقت متأخر أمس "لم يخبروني بأي شيء شخصيًا.. سافرنا مع نائب الرئيس والعديد من المديرين، كل ذلك بشكل طبيعي".

وتابع "قلت ما أعتقد أنه حقيقي، إننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب، بكثير من الأمل والطموح، ولكن الوضع ليس سهلاً".

وأضاف "نحن نعمل بشكل جيد للغاية، والأهم من ذلك كلّه تغيير هذا الوضع".

وفاز برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي لكنه فشل في الدفاع عنه هذا الموسم، كما أُقصي على يد سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا ليخرج من الموسم خالي الوفاض.

كما تعرّض برشلونة لخسارة ساحقة على يد ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، قبل أن يخرج على يد أتلتيك بلباو من الكأس.

وفي أبريل/نيسان، قال تشافي (44 عامًا) إنّه "مليء بالأمل" وبالجمهور واللاعبين و"فوق كل ذلك ثقة الرئيس والمدير الرياضي ديكو" فقد كانوا من أهم الأسباب لإقناعه بالبقاء.

وقال لابورتا إنّه مسرور ببقاء تشافي في النادي "وهذا خبر جيد من أجل استقرار الفريق".