الفيفا يأمر بمراجعة قانونية لاقتراح إيقاف إسرائيل بعد استشهاد 193 لاعبا فلسطينيا في غزة

أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة بإجراء تقييم قانوني عاجل لاقتراح الاتحاد الفلسطيني للعبة بإيقاف إسرائيل بسبب الحرب المستمرة في غزة، ووعد بمناقشة الأمر في اجتماع استثنائي لمجلس الفيفا في يوليو/تموز المقبل.

واتخذ جياني إنفانتينو رئيس الفيفا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (الكونغرس) في بانكوك، والذي وجه خلاله رئيس الاتحاد الفلسطيني نداءا عاطفيا للوفود المشاركة بإجراء تصويت على

حرمان الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات، متهما إياها بانتهاكات عديدة لقوانين الفيفا.

واتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي بالاشتراك في التواطؤ بانتهاكات للقانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد اللاعبين العرب، وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية ضمن مسابقة الدوري الإسرائيلي، وقد رفض الاتحاد الإسرائيلي تلك الاتهامات.

ويأتي طلب فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي بعد عامين من قرار الفيفا بحرمان روسيا من المشاركة في البطولات الدولية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

استشهاد 193 لاعبا فلسطينيا في غزة

وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني "لا يمكن للفيفا أن يظل غير مبال بهذه الانتهاكات أو الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، مثلما لم يظل غير مبال بأحداث عديدة سابقة".

وأضاف "إلى أي حد ينبغي أن تستمر معاناة عائلة كرة القدم الفلسطينية كي يتحرك الفيفا بنفس السرعة والحزم اللذين تحرك بهما في قضايا أخرى؟ هل يعتبر الفيفا أن بعض الحروب أكثر أهمية من غيرها وبعض الضحايا أكثر أهمية من غيرهم؟".

وبعد عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد مستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شنت إسرائيل حملة عسكرية استخدمت فيها كل الأسلحة الثقيلة برا وجوا وبحرا على قطاع غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني من المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال الرجوب إنه تم استشهاد 193 لاعبا فلسطينيا بالإضافة إلى تدمير البنية الأساسية لكرة القدم كما توقفت مسابقات الدوري واضطر المنتخب الوطني لخوض مبارياته في تصفيات كأس العالم بالخارج.