للعام الثاني على التوالي.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" -الخميس- عن تصنيفها للرياضيين الأعلى أجرا في العالم، بما في ذلك عقود الرعاية، ويحتل كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي المركز الأول، في حين جاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز السادس.

ويهيمن البرتغالي رونالدو على لائحة الرياضيين الأعلى أجرا بـ260 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من عقده الكروي مع نادي النصر، بحسب المجلة الأميركية.

وجاء لاعب الغولف الإسباني جون رام -الذي انضم إلى ليف غولف بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية- في المركز الثاني بـ218 مليون دولار، في حين احتل ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي المرتبة الثالثة برصيد 135 مليون دولار.

وعزز مبابي -الذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي- مكانته في المراكز العشرة الأولى التي دخلها العام الماضي، ليصبح سادس أعلى رياضي أجرا في العالم.

ويقدر إجمالي إيرادات المهاجم الدولي الفرنسي 110 ملايين دولار، إذ يقدر دخله السنوي المرتبط بعقده الكروي بـ90 مليونا، بالإضافة إلى عقود الرعاية التي تقدر بـ20 مليون دولار.

ومبابي هو اللاعب الفرنسي الأعلى تصنيفا متقدما على مهاجم الاتحاد السعودي كريم بنزيمة في المركز الثامن بمبلغ 106 ملايين دولار.

Cristiano Ronaldo lands at No. 1 on our World's Highest-Paid Athletes list for the second consecutive year, and fourth time in his career, nearly doubling his own record for soccer player earnings set last year. https://t.co/C9JDtzdaUB pic.twitter.com/pZ7Tm7d2Su

— Forbes (@Forbes) May 16, 2024