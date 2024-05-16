سان جيرمان يهزم نيس ومارسيليا يسقط أمام ريمس بالدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه نيس 1-2، فيما خسر أولمبيك مارسيليا أمام ريمس بهدف وحيد مساء الأربعاء في مباراتين مؤجلتين من الجولة الـ32 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى ملعب أليانز ريفييرا تقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما برادلي باركولا ويورام زاجي في الدقيقتين الـ18 والـ23، فيما سجل محمد علي تشو الهدف الوحيد لنيس في الدقيقة الـ32.

وأكمل نيس اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه ميلفن بارد في الدقيقة الـ75.

ورفع سان جيرمان -الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم للمرة 12 في تاريخه- رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول بعدما حقق فوزه الأول في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات بعد خروجه من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارتين ذهابا وإيابا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

أما نيس ففقد فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الخامس الذي ضمن له مقعدا في مسابقة الدوري الأوروبي.

⚽️🔥 تمريرة رائعة من باركولا ترجمها يورام زاغ لهدف في شباك نيس#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/FaK7a47dc0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2024

سقوط مارسيليا بنيران صديقة

وفي التوقيت نفسه، فاز ريمس على أولمبيك مارسيليا بهدف سجله تشانسيل مبيمبا مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ33.

واستعاد ريمس توازنه بهذا الفوز بعد 3 هزائم وتعادلين في الجولات الخمس الماضية ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر.

أما أولمبيك مارسيليا فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثامن.