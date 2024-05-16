سان جيرمان يهزم نيس ومرسيليا يسقط أمام ريمس بالدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه نيس 1-2 بينما خسر أولمبيك مرسيليا أمام ريمس بهدف وحيد، مساء الأربعاء في مباراتين مؤجلتين من الجولة 32 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

على ملعب أليانز ريفييرا، تقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما برادلي باركولا ويورام زاجي في الدقيقتين 18 و23 بينما سجل محمد علي تشو الهدف الوحيد لنيس في الدقيقة 32.

وأكمل نيس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ميلفن بارد في الدقيقة 75.

ورفع سان جيرمان الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم للمرة 12 في تاريخه، رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول بعدما حقق فوزه الأول في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات بعد خروجه من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارتين ذهابا وإيابا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

أما نيس ففقد فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الخامس الذي ضمن له مقعدا في مسابقة الدوري الأوروبي.

⚽️🔥 تمريرة رائعة من باركولا ترجمها يورام زاغ لهدف في شباك نيس#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/FaK7a47dc0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2024

سقوط مرسيليا بنيران صديقة

وفي التوقيت نفسه، فاز ريمس على أولمبيك مرسيليا بهدف سجله تشانسيل مبيمبا مدافع مرسيليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33.

واستعاد ريمس توازنه بهذا الفوز بعد ثلاث هزائم وتعادلين في الجولات الخمس الماضية ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر.

أما أولمبيك مارسيليا فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثامن.