مدرب يوفنتوس "الثائر" يهدد صحفيا: أعرف أين أجدك وسأقطع أذنيك

لم يتمالك مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أعصابه أمس خلال نهائي كأس إيطاليا، خاصة تجاه التحكيم، ليصب جام غضبه على أحد الصحفيين رغم تتويج فريقه.

وأنقذ أليغري ماء وجهه بإحراز كأس إيطاليا بعد الفوز على أتالانتا 1-صفر، بعد أن ضيّع لقب الدوري لصالح إنتر ميلان.

لكن هذا التتويج لن يشفع لأليغري لمواصلة مشواره مع يوفنتوس في ظل تواتر أنباء عن نية النادي تعويضه بمدرب جديد.

واحتج أليغري على قرارات الحكام بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى طرده، لكنه واصل سلوكه العدواني قبل صافرة نهاية المباراة، حيث ثار ضد المدير الرياضي للنادي كريستيانو جيونتولي، وبدا وكأنّه يطرده من الملعب.

بعدها خرج أليغري عن السيطرة وهو في طريقه لغرفة المؤتمرات الصحفية، حيث شتم وهدد غويدو فاسياغو مدير صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وقال غويدو "لقد صرخ في وجهي، قائلا أيها المدير، اكتب الحقيقة في صحيفتك، وليس ما يخبرك به النادي".

وأضاف "أمسك بي ودفعني وصرخ في وجهي قائلا: سوف أعثر عليك وأقطع كلتا أذنيك، ستجدني أنتظرك وسألْكم وجهك القذر".

