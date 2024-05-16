مدرب يوفنتوس "الثائر" يهدد صحفيا: أعرف أين أجدك وسأقطع أذنيك

لم يتمالك مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أعصابه أمس خلال نهائي كأس إيطاليا، خاصة تجاه التحكيم، ليصب جام غضبه على أحد الصحفيين رغم تتويج فريقه.

وأنقذ أليغري ماء وجهه بإحراز كأس إيطاليا بعد الفوز على أتالانتا 1-صفر، بعد أن ضيّع لقب الدوري لصالح إنتر ميلان.

لكن هذا التتويج لن يشفع لأليغري لمواصلة مشواره مع يوفنتوس في ظل تواتر أنباء عن نية النادي تعويضه بمدرب جديد.

واحتج أليغري على قرارات الحكام بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى طرده، لكنه واصل سلوكه العدواني قبل صافرة نهاية المباراة، حيث ثار ضد المدير الرياضي للنادي كريستيانو جيونتولي، وبدا وكأنّه يطرده من الملعب.

He is a gangster. pic.twitter.com/yy84DCAdRr — Jack of Hearts (@grandcasino_al) May 16, 2024

بعدها خرج أليغري عن السيطرة وهو في طريقه لغرفة المؤتمرات الصحفية، حيث شتم وهدد غويدو فاسياغو مدير صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وقال غويدو "لقد صرخ في وجهي، قائلا أيها المدير، اكتب الحقيقة في صحيفتك، وليس ما يخبرك به النادي".

وأضاف "أمسك بي ودفعني وصرخ في وجهي قائلا: سوف أعثر عليك وأقطع كلتا أذنيك، ستجدني أنتظرك وسألْكم وجهك القذر".

Allegri grabbed Tuttosport journalist: 'Write the truth in your newspaper….I'll rip your ears off!' #Juventus #Allegrihttps://t.co/xk7owpnN3d — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) May 16, 2024

واضطر مديرة العلاقات العامة في يوفنتوس غابرييلا رافيزوتي، وكذلك أحد الموظفين في رابطة الدوري الإيطالي، إلى التدخل لإبعاد أليغري وإقناعه بدخول قاعة المؤتمر الصحفي.

إيقاف أليغري

أعلن الاتحاد الإيطالي إيقاف أليغري، مدرب يوفنتوس، مباراتين بعد طرده في نهائي كأس إيطاليا الخميس.

وبررت لجنة الانضباط في الاتحاد قرارها بالإشارة بشكل خاص إلى "سلوكه العدواني تجاه الحكم المساعد الرابع"، بالإضافة إلى "عودته إلى أرض الملعب بعد طرده بسلوك غير محترم تجاه الحكام".

وصفّق المدرب، البالغ 56 عاما بشكل ساخر في وجه الحكم الرئيسي بعد طرده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في نهاية المباراة، ثم اقترب من الحكم الرابع بطريقة تهديدية.

وسُتفرض العقوبة عليه بطبيعة الحال في النسخة المقبلة من المسابقة.

وتتحدث وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع عن اقتراب إقالة أليغري الذي يمتد عقده حتى 2025، واقتراب تياغو موتا مدرب بولونيا لخلافته.

وتراجع يوفنتوس على صعيد النتائج بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إذ تعادل في 5 مباريات متتالية بالدوري، وخسر إياب نصف نهائي الكأس أمام لاتسيو 1-2، لكن تأهّل مستفيدا من فوزه 2-0 ذهابا.

ويحتل فريق "السيدة العجوز" الذي ضمن تأهله إلى دوري الأبطال، المركز الرابع بـ67 نقطة، بفارق الأهداف عن بولونيا الثالث، الذي يلعب معه الاثنين المقبل في المرحلة 37 قبل الأخيرة.