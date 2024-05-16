شاهد.. مانشستر يونايتد يستعيد توازنه وتشلسي يحقق فوزه الرابع على التوالي

استعاد فريق مانشستر يونايتد توازنه بفوز صعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 على ملعب أولد ترافورد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف لاعبه الشاب كوبي ماينو في الدقيقة 31، وأدرك أنتوني جوردون التعادل لنيوكاسل بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

وعزز يونايتد تفوقه بالهدفين الثاني والثالث بواسطة أماد ديالو وراسموس هويلوند في الدقيقتين 57 و84، لكن نيوكاسل قلص الفارق بهدف ثان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن، محققا فوزه الأول في آخر أربع جولات.

بينما تكبد نيوكاسل خسارته الثانية على التوالي ورقم 14 في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز السابع متفوقا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

تشلسي يواصل صحوته

وفي مباراة أخرى مؤجلة من الجولة 34 مساء الأربعاء، واصل فريق تشلسي صحوته بفوز ثمين خارج ملعبه على برايتون بنتيجة 2-1.

وتقدم تشلسي بهدفين سجلهما كول بالمر وكريستوفر نكونكو في الدقيقتين 34 و64، ولكنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد قائده رييس جيمس في الدقيقة 88.

واستغل برايتون النقص العددي ليسجل داني ويلبيك الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وحقق تشلسي فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، ليعزز آماله في انتزاع بطاقة مؤهلة للبطولات القارية في الموسم المقبل، حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن توتنهام صاحب المركز الخامس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

أما برايتون فتلقى خسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز العاشر قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي المقرر إقامتها يوم الأحد.