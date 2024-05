خسارة مباريات وتهم جنائية.. "فيفا" يستعد لمحاربة عنصرية الملاعب

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيقدم مقترحا لجمعيته العمومية (الكونغرس) لتطبيق عقوبات إلزامية، بما فيها خسارة مباريات، في حوادث الانتهاكات العنصرية بجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا وطنيا.

وبعث ماتياس جرافستروم، الذي تولى منصب الأمين العام للفيفا رسميا هذا الأسبوع، برسالة إلى جميع الاتحادات الأعضاء يوضح فيها الاقتراح، الذي يتضمن القواعد والعقوبات والإجراءات في أرض الملعب، والتهم الجنائية المحتملة.

وقال جرافستروم قبل تقديم الاقتراح أمام الجمعية العمومية للفيفا في بانكوك غدا الجمعة "سنجعل العنصرية جريمة محددة مع إدراجها بشكل إلزامي في القوانين الانضباطية لجميع الاتحادات

الأعضاء في الفيفا، البالغ عددها 211 عضوا مع التفرقة بين العنصرية والحوادث الأخرى، ومنح الأفعال العنصرية عقوبات محددة وشديدة، بما في ذلك خسارة المباريات.

"سنوقف المباريات ونعلقها ونلغيها في حالات العنصرية، وسنقدم إشارات قياسية عالمية للاعبين، حتى يمكنهم توصيل الحوادث العنصرية والحكام للإشارة إلى تنفيذ الإجراء المكون من 3 خطوات".

