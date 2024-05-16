خسارة مباريات وتهم جنائية.. "فيفا" يستعد لمحاربة عنصرية الملاعب

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيقدم مقترحا لجمعيته العمومية (الكونغرس) لتطبيق عقوبات إلزامية، بما فيها خسارة مباريات، في حوادث الانتهاكات العنصرية بجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا وطنيا.

وبعث ماتياس جرافستروم، الذي تولى منصب الأمين العام للفيفا رسميا هذا الأسبوع، برسالة إلى جميع الاتحادات الأعضاء يوضح فيها الاقتراح، الذي يتضمن القواعد والعقوبات والإجراءات في أرض الملعب، والتهم الجنائية المحتملة.

وقال جرافستروم قبل تقديم الاقتراح أمام الجمعية العمومية للفيفا في بانكوك غدا الجمعة "سنجعل العنصرية جريمة محددة مع إدراجها بشكل إلزامي في القوانين الانضباطية لجميع الاتحادات

الأعضاء في الفيفا، البالغ عددها 211 عضوا مع التفرقة بين العنصرية والحوادث الأخرى، ومنح الأفعال العنصرية عقوبات محددة وشديدة، بما في ذلك خسارة المباريات.

"سنوقف المباريات ونعلقها ونلغيها في حالات العنصرية، وسنقدم إشارات قياسية عالمية للاعبين، حتى يمكنهم توصيل الحوادث العنصرية والحكام للإشارة إلى تنفيذ الإجراء المكون من 3 خطوات".

FIFA intends to make racism a specific offence Fifa will “pause, suspend and abandon” games in cases of racism Crossed-hands gesture by referees to signal an in-game procedure then matches are paused twice, with the game to then be abandoned in the event of further racism. pic.twitter.com/tk0F4FPy9m — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) May 16, 2024

وتتضمن هذه اللفتات والإشارات قيام اللاعبين برفع أيديهم وعقد معصميهم، حتى يتم إبلاغ الحكم بوقوع حادثة عنصرية.

والإجراء المكون من 3 خطوات الذي اعتمده الفيفا يتضمن أن يطلب الحكم إعلانا عاما للدعوة إلى وقف مثل هذا السلوك، وتعليق المباراة حتى يتوقف السلوك، وفي بعض السيناريوهات إلغاء المباراة تماما.

وأضاف الفيفا "سنضغط من أجل الاعتراف بالعنصرية كجريمة جنائية في كل دولة بالعالم، وحيثما تكون جريمة بالفعل سندفع إلى الملاحقة القضائية بالشدة التي تستحقها".

وسينظر الفيفا أيضا في تطوير وتعزيز المبادرات التعليمية مع المدارس والحكومات أثناء إنشاء لجنة لمكافحة العنصرية تتكون من لاعبين سابقين.