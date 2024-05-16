موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه الترجي التونسي ضيفه الأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

وسيكون النهائي بنهكة عربية خالصة للموسم الثالث تواليا، مع سعي الفريق المصري إلى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر، فيما يُمني منافسه التونسي النفس باللقب الخامس من تاسع ظهور له في النهائي.

تأهل الأهلي المصري، بطل الموسم الماضي، والترجي التونسي إلى النهائي، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-صفر، والثاني على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-صفر الجمعة في إياب نصف النهائي.

وحسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة تواليا والسابعة عشرة في تاريخه، بفضل 3 أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم (68)، والفلسطيني وسام أبو علي (83)، وأكرم توفيق (90+12).

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة (57).

وسيخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة، ممثلا ثالثا للكرة الأفريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

أهداف حاسمة ساهمت في صعود الترجي للنهائي ⚽ إليكم بعض من أفضل أهداف الفريق التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2023/24 👏#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/CWdCBcK3w8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 15, 2024

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت تونس، على ملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

عُيّن الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يدير الكونغولي جون جاك ندالا مباراة العودة، والمقرر إقامتها في القاهرة يوم 25 من الشهر الحالي.

27 ألف متفرج

سمحت السلطات الأمنية في تونس بدخول 27 ألف متفرج، من بينهم 17 ألفا من حاملي الاشتراكات، فيما طرحت 10 آلاف تذكرة فقط للبيع، وسيتم السماح بدخول جماهير الأهلي التي ستحضر إلى تونس مجانا إلى الملعب.

ويخضع حضور الجماهير في الملاعب التونسية لقيود منذ أحداث الثورة عام 2011 لدواعٍ أمنية.

استقبال حافل لبعثة الأهلي

لاقت بعثة الفريق الأول للأهلي المصري استقبالا حافلا لدى وصولها مطار قرطاج الدولي، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، مساء الخميس، أن البعثة وصلت إلى قرطاج، وكان في استقبالها حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، حيث رحب بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال إن السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، حرص على استقبال البعثة برفقة عدد من طاقم السفارة.

Touching down in Tunisia 🇹🇳 pic.twitter.com/ME9On09DsY — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) May 15, 2024

خط هجوم الفريقين

يعد البرازيلي يان ساس والجنوب أفريقي بيريسي تاو من أخطر المهاجمين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024، وسيكون الصراع مشتعلا بينهما في ذهاب نهائي المسابقة يوم السبت.