بيلينغهام مطالب بإفساح المجال لمبابي في خط هجوم ريال مدريد

تنتظر جماهير ريال مدريد ظهور كيلياني مبابي هذا الصيف في سنتياغو برنابيو بعد أن أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان.

واتفق ريال مدريد مع مبابي على كافة تفاصيل التعاقد، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة المرتقبة، بعد نهاية الموسم الجاري.

وسيشكّل انضمام أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لهذا الموسم إضافة نوعية للنادي الملكي، لكنه في المقابل سيحدث إرباكا في خط الهجوم، الذي ينشط فيه لاعبون مميزون أمثال فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ورودريغو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دور بيلينغهام في الملعب سيتراجع للخلف، بمعني أنه سيعود للعب في مركزه الأساسي.

🚨 Kylian Mbappe’s arrival means that Jude Bellingham will play in his natural role as a central midfielder. @marca pic.twitter.com/bRaK6yHDWU

وكان بيلينغهام يلعب في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، كلاعب وسط مهاجم يتمتع بحرية كبيرة في التقدم لمنطقة الخصم.

ومع قدوم مبابي سيعود بيلينغهام لشغل مركزه الأساسي، كلاعب خط وسط، فيما يقود النجم الفرنسي الجديد الخط الأمامي للفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة أن أنشيلوتي كان واضحا جدا بشأن هذا الأمر منذ البداية، وهو أن المركز الطبيعي للاعب الإنجليزي هو خط الوسط.

وكان بيلينغهام لاعب خط وسط، ولكن قام أنشيلوتي بتغيير مركزه باللعب في المناطق الأقرب لمنطقة المنافسين بشكل أكبر.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألافيس، قال أنشيلوتي "مهمة بيلينغهام الأولى ليست تسجيل الأهداف، ونجاحه جعلنا ننسى رحيل بنزيمة، إلى جانب وجود خوسيلو".

وبالتالي سيلعب بيلينغهام الموسم المقبل دورا كبيرا في خط الوسط، ليس فقط لوصول مبابي، ولكن بسبب طريقة لعب الفريق واحتياجاته.

Jude Bellingham will be treated like a Modric or a Kroos for the rest of his career while Mbappe is fawned over like a god in the same way Madrid sucked up to Ronaldo for a decade, confirms @jfelixdiaz https://t.co/mzaOI8qm73

— Kylian Mbappe is the GOAT (@Tezzathekchen) May 16, 2024